NBA
MEMFIS SRUŠIO MINESOTU: Pogledajte kako su Grizlisi stigli do trijumfa protiv Timbervulvsa (VIDEO)
U noći za nama odigrane su samo tri utakmice NBA lige i daleko zanimljivije je bilo van terena, nego na samom parketu.
Vest da je Džejms Harden zatražio trejd iz Klipersa zapalila je javnost, a nama je zanimljivo i to da bi u celu priču mogao da bude uključen i Bogdan Bogdanović.
Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia
Da li će Bogdan napustiti Los Anđeles ostaje da se vidi, a što se tiče odigranih mečeva uzbuđenja je bilo u Memfisu gde su domaći Grizlisi srušili Minesota Timbervulvse rezultatom 137:128.
Pogledajte i detalje sa ovog meča:
