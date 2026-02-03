Slušaj vest

U noći za nama odigrane su samo tri utakmice NBA lige i daleko zanimljivije je bilo van terena, nego na samom parketu.

Vest da je Džejms Harden zatražio trejd iz Klipersa zapalila je javnost, a nama je zanimljivo i to da bi u celu priču mogao da bude uključen i Bogdan Bogdanović.

Ne propustiteKošarkaZEMLJOTRES U NBA LIGI! Džejms Harden zatražio trejd?! Bogdan Bogdanović uključen u priču, ali postoji još jedna opcija za Srbina!
profimedia-0994365533.jpg

Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia

Da li će Bogdanović i Harden napustiti Los Anđeles ostaje da se vidi, a Klipersi su u noći za nama bez pomenutog tandema u igri doživeli poraz od Filadelfija Seventisiksersa rezultatom 128:113.

Pogledajte i detalje sa ovog meča:

Ne propustiteKošarkaMEMFIS SRUŠIO MINESOTU: Pogledajte kako su Grizlisi stigli do trijumfa protiv Timbervulvsa (VIDEO)
Memfis - Minesota
KošarkaINDIJANA PORAŽENA OD HJUSTONA: Pogledajte kako su Roketsi srušili Pejserse (VIDEO)
Indijana Hjuston
KošarkaLUKA DONČIĆ JE TREJDOVAN, ŠOKANTAN POTEZ POSRNULE FRANŠIZE! Ceo svet i dalje ne veruje šta se dogodilo, šah-mat zauvek!
profimedia-1069646881.jpg
KošarkaKOMPLETIRANI ROSTERI ZA NBA OL-STAR: Lebron pojačao rekord, tu je i sin Zvezdine legende, a Jokić više nije jedini iz Denvera!
profimedia-0973903043.jpg

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir