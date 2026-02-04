Slušaj vest

Ekipa Dušana Alimpijevića ostvarila je 12. pobedu, pa su sada na kolo pred kraj grupne faze na trijumf više do direktnih konkurenata poput Budućnosti i Turke Telekoma. Od kojih imaju bolji međusobni skor.

Kod crno-belih Devon Dotson je bio najbolji sa 22 poena, dok je Brinton Lemar upisao 12 poena, koliko je imao i Metjuz.

Novi dabl-dabl učinak upisao je hrvatski centar Ante Žižić sa 12 poena i 11 skokova.

U poraženoj ekipi Turk Telekoma, bivši košarkaš Partizana Džejlen Smit je sa 19 poena bio najraspoloženiji u svom timu.

Bešiktaš će u poslednjem kolu gostovati Panioniosu, a Turk Telekom će dočekati ekipe Kemnica.

Još jedan srpski trener ostvario je pobedu u ovom 17. kolu Evrokupa.

Nenad Čanak i njegov Lijetkabelis slavili su protiv Panioniosa u utakmici bez rezultatskog značaja sa 89:62.

Kod litvanske ekipe Ferodu Ejmak i Kristijan Kulamae postigli su po 19 poena, a u redovima Panioniosa Džo Tomason je ubacio 16 poena.

Lijetkabelis je stigao tek do svoje četvrte pobede, dok će Panionos posle ovog poraza ostati na poslednjem mestu grupe B.