Prvi čovek Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, gostovao je u Jutarnjem programu na televiziji Prva, te je govorio o aktuelnim temama.

Prvo se dotakao pomoći koju je KSS uplatio klubovima iz KLS i ABA lige.

- Košarkaški savez Srbije uplatio je drugu ratu planirane finansijske pomoći klubovima Prve muške lige (KLS) i ABA lige. Ima raznih šumova, pojavljuju se ljudi koji kažu da su oni nešto obezbedili. Ostaje da ispatimo drugu ratu za ženske lige - počeo je priču Čović, pa se osvrnuo na Kup Radivoja Koraća koji je na programu u Nišu od 18. do 21. februara:

- Niš se prijavio na konkurs KSS, ispunjava uslove. Imamo neke razlike u pristupu, a to je da će sredstva koja budu ostvarena ići na refundiranje gradu Niša kao organizatoru, a oslao će se podeliti na klubove Istočne Srbije. Juče smo imali organizacioni odbor, pripreme su u toku, nadam se da će btii sve kako treba. Apelovao sam na suđenje, apelovali smo i na vređanje, jer nema sporta bez starsti, a strasti bez navijača, a sporta bez reda.

Zatim se dotakao i na bolan poraz Crvene zvezde od Makabija.

- Šteta, ponavlja se nešto kao prošle godine. Zvezda je prošle godine osvojila Kup, ostalo joj osam utakmica i odmah posle toga izgubili od Makabija. Opet se saplete na Makabi. Zvezda ima dobar budžet, verujem da će napraviti rezultat, a za mene je rezultat F4. To je realan zadatak, a mi smo svi tu da im pomognemo. Izvanredna je atmosfera, videćemo šta će biti.

Govorio je i o KK Partizan.

- Kod Partizana se dogodilo šta se dogodilo, to je razilka u odnosu na sistem koji sam sa Zvezdom pravio kada nismo imali koševe i krenuli od nule. Partizan se oslonio na drugu stvar, na obezbeđivanje novca i sportski autoritet, koji je otišao iznad kluba, što nije dobro. Penjaroja je hrabar čovek, što je prihvatio sve to. Drago mi je da se Partizan vraća, ali u sportu nema minulog rada. Samo su rezultati bitni.

Reprezentaciju Srbije uskoro očekuju novi izazovi, a Čović se dotakao i toga.

- Sledi nam veliki izazov, imamo dve važne utakmice sa Turskom, 27. februara i 2. marta u Istanbulu. Tu nam treba jedna pobeda, pozivam navijače da u Beogradu napune halu, da podrže reprezntaciju. Posle na leto slede BiH i Švajcarska, a pa ukrštanje sa novom grupom. Nije lako da se kvalifikujemo na SP, a onda nema ni OI. Važno je da imamo sve reprezentativca iz Zvezde i Partizana za ove dve utakmice. Znamo da imaju Evroligu, utakmice... Turska dolazi kompletna,Erdogan je direktivom naredio klubovima da svi igrači budu na raspolaganju reprezntaciji. Ja nisam za direktivu, ali jesam za komprovis. Ovo je apel - zaključio je Nebojša Čović.

