Podgoričani su se nekoliko sati pred meč oglasili zvaničnim saopštenjem u kom se, pre svega, pozivaju navijači da večeras pruže podršku svom klubu na fer i sportski način.

''Budućnost Voli obaveštava javnost da će kapije Sportskog centra 'Morača' za utakmicu sa Crvenom zvezdom, koja počinje u 18:00 časova, biti otvorene od 16:00 časova.

Klub moli sve navijače da dođu što ranije kako bi se izbegle gužve na ulazima, s obzirom na detaljne bezbednosne provere prilikom ulaska. Podsećamo da je strogo zabranjeno unošenje sitnih predmeta, upaljača, ambalaže, pića i pirotehnike u dvoranu.

Takođe, molimo sve posetioce da poštuju numeraciju sedišta kako bi se izbegle gužve u sektorima.

Utakmica će biti snimana, a svako izazivanje incidenata biće procesuirano u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Budućnost Voli poziva svoje verne navijače da u meču sa Crvenom zvezdom ne bude vređanja gostujuće ekipe, niti članova njihovih porodica. Apelujemo da se uzdrže od bilo kakvog vređanja po nacionalnoj, verskoj, rasnoj ili polnoj osnovi, te da navijanje bude fer, sportsko i korektno, kako bismo zajedno stvorili atmosferu dostojnu našeg kluba i došli do pobede'', saopštili su iz Budućnosti.