Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović otkrio je u emisiji “Super Indirektno kod Milana i Popa” da je KK Partizan odbio čak šest igrača koje je predložio klubu, iako su svi imali kvalitet koji bi mogao da doprinese timu.

Ražnatović je naveo da su igrači birani po meri sistema Željka Obradovića...

Ko su igrači koje je Partizan odbio?

Svi oni su, kako Ražnatović tvrdi, imali kvalitet i iskustvo koje bi bilo od pomoći Partizanu. Neki su kasnije nastavili karijere u drugim evropskim klubovima.

- Nudim igrače za koje smatram da mogu pomoći određenom treneru. Jedan tip igrača nudim trenerima koji daju slobodu, a drugi onima koji insistiraju na organizovanoj košarci. Verovao sam, možda i pogrešno, da će igrači koje sam nudio biti dobri za sistem trenera Obradovića, gde je potrebna inteligencija jer se mnogo toga mora pamtiti i u napadu i u odbrani - izjavio je Ražnatović.

Posebnu pažnju izazvala je situacija sa Filipom Petruševim. Partizan je i njega odbio, navodno zbog stila igre i informacija iz reprezentacije. Petrušev je potom brzo pronašao klub u Crvenoj zvezdi.

- Primer Filipa Petruševa je poseban. Nakon neuspeha u Efesu, hteo sam da ga vratim, slično kao Džanana Musu kroz Breogan. Mislio sam da je najbolje da ode kod Obradovića, koji bi ga naterao da trenira sa 120 odsto. Zvao sam ga uzbuđeno, misleći da ćemo pričati samo o novcu, a dobio sam najneverovatniji odgovor u istoriji košarke: "On loše dodaje sa visokog na niski post i imam loše informacije o njemu iz reprezentacije". U tom trenutku, reprezentacija je gubila u Nišu. Rekao sam "OK, nudim ga Zvezdi". Zvezda ga je, naravno, sa osmehom prihvatila - rekao je poznati menadžer.

Takođe, Žofre Lovernj nije bio na listi želja Obradovića, iako je menadžment želeo njegov povratak u Partizan – Lovernj je na kraju potpisao u Kuvajtu.

- Dok hodam ulicom, 20 ljudi me zaustavi i pita zašto ne potpišem Lovernja. Koliko sam čuo, uprava kluba je želela da ga dovede, ali je rečeno da Željko nije bio za to. Potpisao je za mnogo veći novac u Kuvajtu i uživa - pričao je Miško.

Ražnatović je istakao da odbijanje igrača nije lično, već rezultat različitih filozofija u odabiru tima.

Iz ovog ugla kada se sve sagleda: Ozbiljni promašaji od strane sportskog sektora Partizana.