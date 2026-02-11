Slušaj vest

Matijas Lesor odgovorio je Mišku Ražnatoviću na šokantne tvrdnje koje je čuveni agent izneo.

Miško Ražnatović je izneo veliki broj zanimljivih detalja iz karijere agenta prilikom gostovanja u emisiji "Super indirektno kod Popa i Milana".

On se osvrnuo se i na epizodu iz karijere Matijasa Lesora, koga je zastupao u jednoj fazi karijere. Tom prilikom je otkrio da je Lesor prvobitno razmatrao drugačiji izbor kada je odlučivao između dva beogradska kluba.

- Matijas Lesor je bio moj igrač i imao ponude od Zvezde i Partizana. Partizan igra Evrokup i više novca, Zvezda igra Evroligu i nudi manje novca. Kaže on razmisliću i javlja se i kaže, hoću u Partizan. Nema mi logike, javim Saviću, stigne ugovor i ja ga pošaljem Lesoru. Ne javlja se ceo dan. Napokon ga ja dobijem, "sinoć kad smo pričali ja sam rekao Partizan, ali mislio sam na Zvezdu, bio sam u svađi sa mamom" - počeo je priču Miško.

Usledili su detalji:

- Ja mu kažem, znaš šta Matijas ako ja tebe sad potpišem u Zvezdu, direktno sam neprijatelj i ljudi će smatrati da sam uzeo ovaj ugovor da bih dobio bolje uslove. Matijas, ja tebe moram da otpustim. Ja te ne zastupam više. Mogu da vam se zakunem u bilo šta. Nisam želeo da prolazim kroz tu situaciju, našao je drugog agenta i otišao je na tri meseca u Makabi. Posle toga se našao na tržištu i došao je u Partizan, zavoleo je to i to je to. To je fantastičan tip. Zastupao sam ga, on me zove kako si me potpisao ovde, ovaj grad, ovu katastrofu, a on u Bajernu.

Objasnio je Ražnatović detalje, uz dodatak da je Lesor izuzetno cenio trenera Željka Obradovića.

- On je hteo u Zvezdu zbog Evrolige. Doživeo je odnos sa trenerom koji je promenio nejgovu karijeru, pravi tu hemiju sa navijačima i naravno da nakon tri meseca u Partizan ne bi pomislio na Crvenu zvezdu. Ne vidim ništa loše u tome, niti vidim da se kalja lik Matijasa Lesora. On nije igrao za Partizan, ali je igrao za Zvezdu. Očigledno je da je napravio pravi izbor i da je karijera krenula posle toga - zaključio je Ražnatović.

Sada je stigao odgovor Lesora koji je na ironičan način odgovorio svom nekadašnjem zastupniku.

"Srećom se nisam svađao sa mamom prethodne noći, inače bih pomešao SEF (dvoranu Olimpijakosa) i OAKU (dvorana Panatinaikosa)", napisao je Lesor na Instagramu uz snimak iz automobila, pa je jasno da je u pitanju aluzija na Ražnatovićevu izjavu.

Šta vi mislite, ko je ovde u pravu, Matijas Lesor ili Miško Ražnatović? Pište nam u komentarima vaše mišljenje...

