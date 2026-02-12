Slušaj vest

Košarkaš Hjustona Kevin Durent govorio je na konferenciji za medije o predstojećem Ol-staru.

Na pitanje novinara da li će "stara garda", kojoj i sam pripada, igrati angažovano na Ol-star utakmici, Durent je dao izuzetno zanimljiv odgovor.

Nije mu se dopalo što se sumnja u motivaciju Amerikanaca.

"Znam ja da čitam između redova. Trebalo bi da bitate Evropljane i "tim sveta" da li oni žele da se takmiče", rekao je Durent.

Usledile su prozivke na račun Nikole Jokića i Luke Dončića.

Nikola Jokić na Ol staru Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Pogledajte Luku Dončića i Nikolu Jokića, šta oni rade na Ol-star utakmicama. Ne dovodite u pitanje to što oni radi, a preispitujete nas veterane, Amerikance. A ovu dvojicu... Luku i Jokića ne zanima utakmica. Valjaju se po podu, šutiraju sa pola terena, a vi brinete da li ćemo mi stariji igrati jako", rekao je u šali Durent.

Košarkaši koji će nastupati na predstojećem Ol-staru u Inglvudu biće raspoređeni u tri tima.

U Timu sveta pored Jokića i Dončića igraće Janis Adetokumbo, Deni Avdija, Alperen Šengun, Džamal Marej, Paskal Sijakam, Karl-Entoni Tauns i Viktor Vembanjama.

U prvom SAD timu biće Skoti Barns, Devin Buker, Kejd Kaningem, Džejlen Duren, Entoni Edvards, Čet Holmgren, Džejlen Džonson i Tajris Maksi.

U drugom SAD timu igraće Džejlen Braun, Džejlen Branson, Brendon Ingram, Kevin Durant, Lebron Džejms, Kavaj Lenard, Donovan Mičel i Norman Pauel.

Turnir će biti odigran po sistemu "raund robin" (svako sa svakim), nakon čega će dva tima sa najboljim skorom igrati u finalu. Utakmice će trajati po 12 minuta. 

