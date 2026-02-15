- Usled blizine sinoćnjeg koncerta i logističkih poteškoća prilikom iznošenja ogromne količine opreme, odnosno pripreme dvorane za večernju utakmicu, tehničke službe ni pored danonoćnog rada nisu uspele da postave montažnu tribinu zapad. Ova tribina se nalazi na teretnom ulazu i morala je biti pomerena kako bi mehanizacija mogla da uđe u halu. Na ovaj način, kapacitet Beogradske arene će večeras biti umanjen za oko 1.000 mesta, a vlasnici ulaznica za taj sektor će biti raspoređeni u druge sektore - stoji u saopštenju Partizana.