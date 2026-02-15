Saopštenje KK Partizan.
HITNO SAOPŠTENJE PARTIZANA! Oglasili se crno-beli pred derbi u Beogradskoj areni!
Partizan dočekuje od 21.00 ekipu Budućnosti u Beogradskoj areni na startu druge faze ABA lige.
Tik pred utakmicu Partizan je izdao saopštenje, a tiče se kapaciteta Arene:
- Usled blizine sinoćnjeg koncerta i logističkih poteškoća prilikom iznošenja ogromne količine opreme, odnosno pripreme dvorane za večernju utakmicu, tehničke službe ni pored danonoćnog rada nisu uspele da postave montažnu tribinu zapad. Ova tribina se nalazi na teretnom ulazu i morala je biti pomerena kako bi mehanizacija mogla da uđe u halu. Na ovaj način, kapacitet Beogradske arene će večeras biti umanjen za oko 1.000 mesta, a vlasnici ulaznica za taj sektor će biti raspoređeni u druge sektore - stoji u saopštenju Partizana.
