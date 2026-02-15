Višedecenijski obračun Istoka i Zapada na Ol-star vikendu NBA lige je prošlost.

Pred 75. izdanje ovog spektakla koje se održava u Los Anđelesu, organizatori su odlučili da unesu promene. Nekome će se dopasti, nekome ne.

Umesto dve, gledaćemo duele tri ekipe. "USA stars", "USA stripes" i "Team world", boriće se na mini-turniru za najbolju ekipu.

Igraće se četiri utakmice po 12 minuta, a dve najbolje će se sastati u finalu.