NBA OL-STAR: Nikola Jokić i Darko Rajaković brane čast Srbije
Višedecenijski obračun Istoka i Zapada na Ol-star vikendu NBA lige je prošlost.
Pred 75. izdanje ovog spektakla koje se održava u Los Anđelesu, organizatori su odlučili da unesu promene. Nekome će se dopasti, nekome ne.
Umesto dve, gledaćemo duele tri ekipe. "USA stars", "USA stripes" i "Team world", boriće se na mini-turniru za najbolju ekipu.
Igraće se četiri utakmice po 12 minuta, a dve najbolje će se sastati u finalu.
Srbiju na Ol-staru predstavljaju Nikola Jokić i Darko Rajaković. Rajaković je dobio veliku čast da bude trener "Tima sveta".
Lebron Džejms 22. put na Ol-staru
Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms 22. put u karijeri će nastupiti na Ol-staru.
On je odavno rekorder, pošto je iza njega Karim Abdul Džabar sa 19 nastupa. Sledi Kobi Brajant sa 18.
Nikola Jokić ima osam nastupa.
Sastavi ekipa
"Tim sveta": Nikola Jokić, Luka Dončić, Viktor Vembanjama, Deni Avdija, Džamal Marej, Alperen Šengun, Paskal Sjakam, Karl Entoni Tauns, Norman Pauel. Trener: Darko Rajaković.
"SAD zvezde": Kejd Kaningem, Tajris Meksi, Skoti Barns, Devin Buker, Džejlen Duren, Entoni Edvards, Čet Holmgren, Džejlen Džonson. Trener: Džej Bi Bikerstaf.
"SAD poznati": Džejlen Braun, Džejlen Bronson, Stef Kari, Kevin Durent, Dearon Foks, Brendon Ingram, Lebron Džejms, Kavi Lenard, Donovan Mičel.
Jokić i Rajaković predstavljaju Srbiju
Srbija će na 75. izdanju Ol-stara imati dva predstavnika.
Očekivano, tu je najbolji igrač lige Nikola Jokić, as Denvera.
Prijatno iznenađenje je prisustvo Darka Rajakovića, trenera Toronda.
Čačanin će predvoditi "Tim sveta", za koji nastupaju Jokić, Dončić, Avdija, Adetokumbo, Vembajama, Šengun...