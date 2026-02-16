Slušaj vest

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je prilično šokiran uoči 75. Ol-stara NBA lige.

NBA Ol-star 2025/26 Foto: Printskrin, RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia

 Spektakl koji se održava u Los Anđelesu dobio je predigru u svlačionici kada se pojavio košarkaš Njujork Niksa Karl-Entoni Tauns.

On je nosio duksericu gde je na leđima stajao motiv "Svetog Đorđa koji ubiva aždahu".

To je izazvalo nevericu kod Nikole Jokića. On je zatražio da ga neko slika, uz poruku da je motiv "srpska stvar". Tu je bio i Stef Kari.

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets