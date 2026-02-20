Slušaj vest

Košarkaši Denvera poraženi su od LA Klipersa sa 115:114 u izuzetno dramatičnom meču odigranom u Los Anđelesu.

Nikola Jokić je ubacio 22 poena, uz 17 skokova i šest asistencija, ali je promašio jako bitan šut za svoj tim 28 sekundi pre kraja meča. Krenuo je Jokić silovito ka košu, ali je promašio ono što obično lagano pogađa. Pre toga srpski as je praktično sam vratio Nagetse u meč jer je vezao sedam poena.

Nikola Jokić na meču Klipersi - Denver Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Na kraju duela imali smo neviđenu dramu. U poslednjoj sekundi meča Marej je fauliran pri šutu za tri poena. Dobio je sjajni Kanađanin tri slobodna bacanja pri vođstvu rivala tri razlike.

Pogodio je prva dva, ali je treće promašio i to je bacanje koje je šutirao posle minut razmaka od prva dva - zbog izmena. Očito mu je sve to poremetilo koncentraciju.

Ono što je dodatno bilo neuobičajeno za ovaj meč je loš šut za tri poena od strane Nikole Jokića. Srpski as imao je u tom segmentu 0/6. U nekoliko momenata kada je Denver mogao i osetnije razlike - Jokić nije pogađao dalekometražne hice.

Sa druge strane, impresivan meč odigrao je Maturin. Ubacio je 38 poena (čak 12 sa linije bacanja) i bio najzaslužniji za veliku pobedu Klipersa u borbi za plej-in.

Ne propustiteKošarkaKAKO JE BUCKO IZ TAMO NEKE SRBIJE NABIO KOMPLEKSE NADOBUDNIM AMERIMA? Došao kao nebitan lik - ismevali ga i ponižavali, sada mu se klanja ceo svet! Kakva priča!
Nikola Jokić, Ol-star
KošarkaJOKIĆ SRUŠIO MIT KOJI GA PRATI I JEDNOM ZA SVA VREMENA ZAPUŠIO USTA HEJTERIMA! Stalo mi je mnogo - igraču košarku dokle god budem mogao! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNBA ZVEZDE KONAČNO PRIZNALE - JOKIĆ JE BROJ JEDAN I TAČKA! Ugledni portal sproveo zanimljivo istraživanje na Ol-staru: Srbin je najbolji, rivali daleko iza!
Nikola Jokić
KošarkaVELIKO PRIZANJE ZA SRBINA: NBA igrači rekli svoje - Jokić bez premca
Nikola Jokić
KošarkaTUGA U DENVERU - UMRLA LEGENDA NAGETSA! Jokića su poredili sa ovim čovekom, a on je veličao srpskog asa: Njegove reči upućene Nikoli se i dalje pamte!
Dag Mo
KošarkaDENVER KAO NIKADA STAO UZ JOKIĆA! Moćan odgovor na prozivke za Srbina: Lažno negodovanje zbog lažne utakmice!
Nikola Jokić

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets