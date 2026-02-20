Slušaj vest

Košarkaši Denvera poraženi su od LA Klipersa sa 115:114 u izuzetno dramatičnom meču odigranom u Los Anđelesu.

Nikola Jokić je ubacio 22 poena, uz 17 skokova i šest asistencija, ali je promašio jako bitan šut za svoj tim 28 sekundi pre kraja meča. Krenuo je Jokić silovito ka košu, ali je promašio ono što obično lagano pogađa. Pre toga srpski as je praktično sam vratio Nagetse u meč jer je vezao sedam poena.

Na kraju duela imali smo neviđenu dramu. U poslednjoj sekundi meča Marej je fauliran pri šutu za tri poena. Dobio je sjajni Kanađanin tri slobodna bacanja pri vođstvu rivala tri razlike.

Pogodio je prva dva, ali je treće promašio i to je bacanje koje je šutirao posle minut razmaka od prva dva - zbog izmena. Očito mu je sve to poremetilo koncentraciju.

Ono što je dodatno bilo neuobičajeno za ovaj meč je loš šut za tri poena od strane Nikole Jokića. Srpski as imao je u tom segmentu 0/6. U nekoliko momenata kada je Denver mogao i osetnije razlike - Jokić nije pogađao dalekometražne hice.

Sa druge strane, impresivan meč odigrao je Maturin. Ubacio je 38 poena (čak 12 sa linije bacanja) i bio najzaslužniji za veliku pobedu Klipersa u borbi za plej-in.