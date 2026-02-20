Detroit je pobedio Njujork 126:111, a Kejd Kaningem postigao 42 poena i 13 asistencija. Pročitajte više o uzbudljivim rezultatima NBA mečeva.
Košarka
STARI DOBRI - DURENT: Kevin blistao u pobedi Hjustona
Slušaj vest
Detroit je, predvođen sa 42 poena i 13 asistencija Kejda Kaningema, pobedio Njujork 126:111 i zabeležio svoj četvrti uzastopni trijumf, dok je San Antonio savladao Finiks 121:94 i upisao svoju sedmu vezanu pobedu.
Najefikasniji igrač Hjustona u trijumfu nad Šarlotom 105:101 bio je Kevin Durent sa 35 poena, dok je Boston savladao Golden Stejt 121:110, uz 23 poena, 15 skokova i 13 asistencija Džejlena Brauna.
Kevin Durent Foto: Ben Majerus / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Klivlend je pobedio Bruklin 112:84 i zabeležio svoj šesti uzastopni trijumf, dok je Orlando, predvođen sa 30 poena Paola Bankera, savladao Sakramento 131:94 i naneo mu njegov 15. vezani poraz.
Najefikasniji igrač Atlante u trijumfu nad Filadelfijom 117:107 bio je Džejlen Džonson sa 32 poena, uz 10 skokova.
Reaguj
Komentariši