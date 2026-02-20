Slušaj vest

Detroit je, predvođen sa 42 poena i 13 asistencija Kejda Kaningema, pobedio Njujork 126:111 i zabeležio svoj četvrti uzastopni trijumf, dok je San Antonio savladao Finiks 121:94 i upisao svoju sedmu vezanu pobedu.

Najefikasniji igrač Hjustona u trijumfu nad Šarlotom 105:101 bio je Kevin Durent sa 35 poena, dok je Boston savladao Golden Stejt 121:110, uz 23 poena, 15 skokova i 13 asistencija Džejlena Brauna.

Kevin Durent Foto: Ben Majerus / imago sportfotodienst / Profimedia

Klivlend je pobedio Bruklin 112:84 i zabeležio svoj šesti uzastopni trijumf, dok je Orlando, predvođen sa 30 poena Paola Bankera, savladao Sakramento 131:94 i naneo mu njegov 15. vezani poraz.

Najefikasniji igrač Atlante u trijumfu nad Filadelfijom 117:107 bio je Džejlen Džonson sa 32 poena, uz 10 skokova.

Ne propustiteKošarkaKAKAV TRISTAN - STRAŠAN TRISTAN! Vukčević blistao u pobedi Vašingtona
Tristan Vukčević
KošarkaTUČA NA MEČU DENVERA: Jokićev zamenik potpuno poludeo: Zaleteo se na ceo protivnički tim! Pogldajte ove lude scene (VIDEO)
Denver
KošarkaNEZAPAMĆENO! ŠTA SE OVO DESILO JOKIĆU I DENVERU: Drama kakva se retko viđa i neverovatan promašaj!
profimedia-1076642592.jpg
KošarkaPEJN SE PRVI PUT OGLASIO NAKON ODLASKA IZ PARTIZANA! Otkrio je kako se sve desilo - bio je na utakmici, a onda je stigao jedan poziv: "Pakuj se..."
Kameron Pejn
KošarkaUDARAC ZA FILADELFIJU: Embid opet povređen!
profimedia-0967359612.jpg

Džej Enem posle Lil - Zvezda Izvor: MONDO/Dušan Ninković