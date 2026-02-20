Svi događaji
16:58

Foto galerija iz Niša

Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

16:54

12. minut - 23:16

Prva trojka Ognjena Dobrića. Prethodno Hokins pogađa prvu trojku za Subotičane.

16:48

Prva četvrtina - 20:13

Zvezda na krilima sjajnih Izundua i Mekintajera od starta utakmice drži sve pod kontrolom.

16:47

Zvezda ima veliku podršku

Delije na polufinalu Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir sport

16:42

8. minut - 17:8

Još jedna trojka Mekintajera, a potom i Izundu njegov već 9 poen.

16:39

6. minut - 11:4

Trojka Mekintajera, Zvezda je odlično otvorila meč.

16:35

4. minut - 8:2

Košarkaši Spartaka Izvor: Kurir

Henman u četvrtom minutu postiže prve poene za Spartak na meču. A potom ponovo Izundu.

16:29

2. minut - 4:0

Košarkaši Crvene zvezde Izvor: Kurir sport

Zvezda kreće u petorci Mekintajer, Miljenović, Nvora, Davidovac, Izundu. Izundu  sa četiri poena otvara meč na asistencije Mekintajera.

16:12

16:11

16:04

Oba polufinalna duela na programu su u petak

U drugom polufinalnom susretu sastaju se Partizan i Mega od 20.30 časova.

Veliko  finale na programu je u subotu od 20.30 časova.