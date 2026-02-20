ŽUĆKOVA LEVICA
CRVENA ZVEZDA - SPARTAK: Crveno-beli dominiraju, Izundu i Mekintajer muče Subotičane!
Košarkaši Crvene zvezde sastaju se sa Spartakom u prvom polufinalnom meču Kupa Radivoja Koraća u Nišu.
Utakmica u hali "Čair" počinje u 16.30 časova
Uživo
Samo ključni događaji
16:54
12. minut - 23:16
Prva trojka Ognjena Dobrića. Prethodno Hokins pogađa prvu trojku za Subotičane.
16:48
Prva četvrtina - 20:13
Zvezda na krilima sjajnih Izundua i Mekintajera od starta utakmice drži sve pod kontrolom.
16:35
4. minut - 8:2
Henman u četvrtom minutu postiže prve poene za Spartak na meču. A potom ponovo Izundu.
16:29
2. minut - 4:0
Zvezda kreće u petorci Mekintajer, Miljenović, Nvora, Davidovac, Izundu. Izundu sa četiri poena otvara meč na asistencije Mekintajera.
