Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale Kupa Radivoja Koraća, gde čekaju boljeg iz duela Partizan - Mega (20.30).

Prve reči nakon pobede nad Spartakom iz Subotice (86:69) dao je trener Zvezde Saša Obradović:

Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

- Zadovoljan sam plasmanom u finale. Nije lako nijednom timu da se odrekne nekoliko igrača i pravi novu hemiju. Ono što je presudilo je karakter ekipe, Energija koja je dolazila nam je donela ovaj trijumf. U finalu želim više minuta kao večeras u četvrtoj deonici - rekao je Obradović.

Ne propustiteOstali sportoviFORMULA 1: Lekler najbrži poslednjeg dana predsezonskih testiranja u Bahreinu
profimedia0706383188.jpg
KošarkaDUŠAN ALIMPIJEVIĆ "NAMIGNUO I POSLAO PORUKU CRVENOJ ZVEZDI"! Tako se to radi!
Dušan Alimpijević
KošarkaPOMRAČENJE UROŠA PLAVŠIĆA U NIŠU! Završio je svoje? Navijači Crvene zvezde se krste nakon poteza srpskog reprezentativca!
ZVEZDA-ALBA_62.JPG
FudbalU SUSRET 178. VEČITOM DERBIJU! Aleksandar Katai juri legendarnog Ivana Toplaka!
Aleksandar Katai

BONUS VIDEO:

Publika u delirijumu posle trojke Davidovca Izvor: Kurir