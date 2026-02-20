- Zadovoljan sam plasmanom u finale. Nije lako nijednom timu da se odrekne nekoliko igrača i pravi novu hemiju. Ono što je presudilo je karakter ekipe, Energija koja je dolazila nam je donela ovaj trijumf. U finalu želim više minuta kao večeras u četvrtoj deonici - rekao je Obradović.