Izjava trenera Crvene zvezde Saše Obradovića.
PRVE REČI NAKON PLASMANA CRVENE ZVEZDE U FINALE KRK! Saša Obradović čekajući Partizan ili Megu...
Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale Kupa Radivoja Koraća, gde čekaju boljeg iz duela Partizan - Mega (20.30).
Prve reči nakon pobede nad Spartakom iz Subotice (86:69) dao je trener Zvezde Saša Obradović:
- Zadovoljan sam plasmanom u finale. Nije lako nijednom timu da se odrekne nekoliko igrača i pravi novu hemiju. Ono što je presudilo je karakter ekipe, Energija koja je dolazila nam je donela ovaj trijumf. U finalu želim više minuta kao večeras u četvrtoj deonici - rekao je Obradović.
