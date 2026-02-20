Slušaj vest

Tim koji sa klupe predvodi srpski selektor Dušan Alimpijević slavio je posle pravog trilera.

Bešiktaš je odigrao sjajno prvo poluvreme koje je završio rezultaom 53:39 u svoju korist.

Međutim ekipa Pabla Lasa se nije predala i velikom serijom potpuno preokrenula rezultat 62:63.

Međutim Alimpijevićev tim je odgovorio na pravi način. Serijom 10:1 prelomio je duel, a trojka Sertača Šanlija na 71 sekundu pre kraja za 89:82 praktično je rešila pitanje pobednika.

Šanli je bio najefikasniji sa 18 poena, Džona Metjuz je ubacio 12, Devon Dotson 11 , dok su Ismail Kamagate i Konor Morgan dodali po 10 poena.

Na drugoj strani, Pi Džej Doužer predvodio je Efes sa 24 poena, Erdžan Osmani je postigao 14, Džordan Lojd 13, a Kol Svajder 10.

Bešiktaš će se za trofej boriti sa pobednikom susreta između Fenerbahčea i Turk Telekoma.

Podsetimo, Bešiktaš je prošle sezone zaustavljen u finalu od Fenerbahčea, a jedini pehar u ovom takmičenju osvojio je 2012. godine.

Efes je najtrofejniji klub sa 12 titula, Fenerbahče ima devet, dok su Galatasaraj, Ulker i Tofaš po tri puta podizali trofej.

Efes u narednom kolu Evrolige, gostuje sledeće srede Crvenoj zvezdi u Beogradu.