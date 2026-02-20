ALIMPIJEVIĆ SRUŠIO NAREDNOG ZVEZDINOG RIVALA ZA FINALE KUPA: Bešiktaš posle velike drame savladao Efes!
Tim koji sa klupe predvodi srpski selektor Dušan Alimpijević slavio je posle pravog trilera.
Bešiktaš je odigrao sjajno prvo poluvreme koje je završio rezultaom 53:39 u svoju korist.
Međutim ekipa Pabla Lasa se nije predala i velikom serijom potpuno preokrenula rezultat 62:63.
Međutim Alimpijevićev tim je odgovorio na pravi način. Serijom 10:1 prelomio je duel, a trojka Sertača Šanlija na 71 sekundu pre kraja za 89:82 praktično je rešila pitanje pobednika.
Šanli je bio najefikasniji sa 18 poena, Džona Metjuz je ubacio 12, Devon Dotson 11 , dok su Ismail Kamagate i Konor Morgan dodali po 10 poena.
Na drugoj strani, Pi Džej Doužer predvodio je Efes sa 24 poena, Erdžan Osmani je postigao 14, Džordan Lojd 13, a Kol Svajder 10.
Bešiktaš će se za trofej boriti sa pobednikom susreta između Fenerbahčea i Turk Telekoma.
Podsetimo, Bešiktaš je prošle sezone zaustavljen u finalu od Fenerbahčea, a jedini pehar u ovom takmičenju osvojio je 2012. godine.
Efes je najtrofejniji klub sa 12 titula, Fenerbahče ima devet, dok su Galatasaraj, Ulker i Tofaš po tri puta podizali trofej.
Efes u narednom kolu Evrolige, gostuje sledeće srede Crvenoj zvezdi u Beogradu.