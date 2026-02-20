Skandal na polufinalu Kupa Radivoja Koraća
GROBARI NAPRAVILI HAOS U NIŠU - MEČ PREKINUT: Navijači Partizana gađali sudije i vređali suprugu Nebojše Čovića
Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic
Nažalost meč je prekinut na početku četvrte deonice pri rezultatu 47:61 za Megu.
Navijači Partizana bacili su petardu na parket i počeli sa vređanjem Vesne Čović, supruge predsednika KSS Nebojše Čovića.
Sudije su potom krenule da izlaze sa terena, Grobari su gađali arbitre, pojačavajući pesmu, dok su igrači Partizana i Mege morali da napuste parket.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo.
