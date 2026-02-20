Slušaj vest

Košarkaši Partizana i Mege igraju drugi meč polufinala Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic

Nažalost meč je prekinut na početku četvrte deonice pri rezultatu 47:61 za Megu.

Navijači Partizana bacili su petardu na parket i počeli sa vređanjem Vesne Čović, supruge predsednika KSS Nebojše Čovića.

Sudije su potom krenule da izlaze sa terena, Grobari su gađali arbitre, pojačavajući pesmu, dok su igrači Partizana i Mege morali da napuste parket.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo.

Pqla petarda u Cairu mec prekinut Izvor: Kurir

