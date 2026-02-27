Slušaj vest

Dvostruki NBA šampion, nekadašnji as Los Anđeles Lejkersa Lamar Odom, otvoreno je govorio o svojoj borbi sa zavisnošću od narkotika.

Odom je pre nekoliko dana izašao iz centra "iRely Recovery" u Los Anđelesu, gde je odradio jednomesečni program rehabilitacije, pošto je uhapšen zbog vožnje pod uticajem narkotika.

Nažalost, bila je to samo još jedna u nizu epizoda u njegovoj borbi sa zavisnošću od narkotika, o kojoj je potpuno otvoreno govorio u razgovoru sa Trejsijem Mekgrejdijem i Vinsom Karterom u popularnoj emisiji "The Cousins".

"Pričate sa pravim zavisnikom. Uzimam kokain i nemam nikakve obaveze", priznao je Odom.

On je istakao da drogu nije uzimao tokom NBA sezone.

"Nisam se drogirao dok sam igrao, ali leti jesam. Bilo bi suludo da sam uzimao kokain i istovremeno igrao. Leta su mi bila neverovatna, puna kokaina. Držao sam sve pod kontrolom, ali kada imate um zavisnika, salno razmišljate kako da prevarite sistem. To sam i radio - organizovao sam kokainske žurke".

Ubeđen je Odom da bi danas bio član Kuće slavnih da nije imao problema sa porocima.

"Budimo realni, usred sezone sam snimao rijaliti sa bivšom suprugom Kloi Kardašijan. Igrao sam, osvojio nagradu za najboljeg šestog igrača (2011. godina) i paralelno snimao emisiju. Znao sam da imam i motivaciju i karakter. Ali kada je reč o mojoj veličini i nasleđu – da, droga im je ozbiljno naškodila. U potpunosti", priznaje Odom.

Odom je uveren da su traume koje je doživeo u detinjstvu i njegova zavisnost od narkotika duboko povezane.

"Sve je počelo sa marihuanom. Mnogi ljudi ne naslede zavisnost genetski, ali moj otac je bio zavisnik od heroina. Počeo sam da pušim sa 14 ili 15 godina", kaže Odom i dodaje:

"Jednostavno se slomiš kada izgubiš majku – bila mi je najbolja prijateljica. Sećam se da sam joj sa 10 godina rekao da ću igrati u NBA ligi i kupiti joj veliku kuću. Dve godine kasnije, više je nije bilo".

Životna priča

Burna životna priča ovog kontroverznog košarkaša dostojna je scenarija za pravi holivudski blokbaster.

Rođen je u južnom delu Kvinsa. Njegov otac je bio zavisnik od heroina, a majka mu je umrla od tumora kada je imao samo 12 godina, pa ga je odgajala baka.

Na Roud Ajlend koledžu je pokazao neverovatan košarkaški potencijal, pa su ga 1999. godine Los Anđeles Klipersi draftovali sa 4. pozicije. Već u prvoj sezone pokazao je da će ostaviti dubok trag u najjačoj ligi sveta. Imao je sjajne brojke kao ruki - prosečno je beležio 16,8 poena po meču i 4,2 asistencije.

Zbog problematičnog ponašanja van terena nije se dugo zadržao u Klipersima. Godine 2001. suspendovan je zbog korišćenja marihuane. Po isteku ugovora, 2003. godine je napustio Kliperse i preselio se u Majami. Nakon sjajne sezone na Floridi trejdovan je u Lejkerse u kojima je ostavio dubok trag.

Za slavni klub je nastupao od 2004. do 2011. godine i osvojio je dve šampionske titule, a u svojoj poslednjoj sezoni u timu iz LA bio je i proglašen za najboljeg šestog igrača u ligi.

Nakon toga usledile su manje uspešne epizode u Dalas Maveriksima i LA Klipersima koji su bili prvi i poslednji klub za koji je Odom nastupao u NBA karijeri.

Buran privatni život

Pre nekoliko godina idao je autobigrafiju pod nazivom "Od tame do svetla" u kojoj je otkrio da je gotovo sav novac koji je zaradio igrajući za Kliperse, Lejkerse, Majami i Dalas spiskao na drogu i žene.

"Kada bih morao da izračunam koliko sam potrošio na drogu, to bi bio iznos od oko 100.000.000 dolara", rekao je svojevremeno Odom.

Bivši as Lejkersa 2015. godine bio je na ivici smrti, nakon što su ga u jednom bordelu u Nevadi pronašli drogiranog bez svesti. Nekoliko dana je bio u komi, jedva je ostao živ.

Dvostruki NBA šampion je 2018. godine otkrio da je zbog predoziranja pretrpeo 12 moždanih i šest srčanih udara.

"Sve mi se to dogodilo dok sam bio u komi. Lekari mi govore da hodajuće čudo", otkrio je Odom

Čitav svet bio je u šoku. Ljubitelji košarke nisu mogli da veruju da se tako upropastio.

Imao je opravdanje i za zavisnost.

"Nasledio sam to od oca. I on je bio zavisnik. Dobio sam njegov gen. Stvari su se pogoršale kada mi je umro šestomesečni sin. Bio je to najgori trenutak u mom životu, potonuo sam."

Odom je otkrio i kada je prvi put probao kokain.

"Dogodilo se to kada sam imao grupni seks sa nekoliko žena. Nako toga svi moji demoni bili su pušteni s lanca. Postao sam profesionalac u skrivanju svoje zavisnosti od supruge Kloi Kardašijan. Dugo joj je trebalo da otkrije. Znate, ne želite da vam supruga zna da šmrčete kokain i spavate sa drugim ženama."

Uspeo je da se izvuče, ali ne i da sačuva svoj brak sa rijaliti zvezdom Kloi Kardašijan. Njegov ljubavni život bio je izuzetno buran.

"Dešavalo se da imam seks i sa šest različitih žena nedeljno, svaki put bez zaštite. Tako da sam morao da platim priličan broj pobačaja. Trebale su mi te žene, one su bile izlaz, nisam mogao kući da se vratim sam", otkrio je Odom.

Svojevremeno je priznao da je ozbiljan zavisnik od seksa.

"Kada se nisam bavio košarkom i ženama, gledao sam porniće. Spavao sam sa barem 2.000 žena. Seks je doveo i do zavisnosti od droge. To mi je dalo priliku da udvostručim zadovoljstvo"

Smrt sina

Odom je doživeo veliku porodičnu tragediju od koje se nikada nije oporavio. Njegov sin Džejden preminuo je pola godine nakon rođenja.

Košarkaš je u svojoj autobiografiji priznao da je zaplakao tek tri godine posle tragedije, i otkrio šta se tačno dogodilo tog kobnog dana, 29. juna 2006., kada je njegova tadašnja supruga Liza Morales (40) ušla u sobu da proveri njihovog sina.

"Tada je videla da beba leži na trbuhu, što joj je bilo čudno, ali izgledalo je kao da je sinu bilo udobno, pa nije htela da ga uznemirava, otišla je i pridružila se svojoj majci u kuhinji. Ali, čim je majka pitala kako je Džejden, Liza je počela da paniči i potrčala je u njegovu sobu".

"Lice mu je bilo tamnoplavo, nije disao. Liza je histerično vrisnula i brzo pozvala hitnu pomoć. Hitna pomoć i vatrogasno vozilo došli su u roku od nekoliko minuta, pa su odveli bebu u bolnicu", napisao je Lamar koji je u to vreme bio na Menhetnu.

Liza ga je zvala da mu kaže da se Džejdenu nešto dogodilo. Odom se odmah spakovao i zaputio prema bolnici. Ušao je u privatnu sobu bolnice, gde je Liza bila zamotana u ćebe. Ubrzo im je doktorka rekla da je njihov sin preminuo, a smrt je nastupila u kolevci.

"Petnaest minuta nakon što sam stigao tamo, doktorka je ušla u sobu i uhvatila Lizinu ruku. U njenim očima su bile suze. Rekla je: 'Žao mi je, kao majka i ja sam doživela smrt u kolevci'", napisao je košarkaš koji u prvom trenutku nije znao šta je to.

"To mi je bio prvi put da čujem za taj izraz. Dakle, Džejden je umro od sindroma iznenadne smrti. To jednostavno nije imalo smisla. Kako je naše dete moglo da umre u kolevci? To ne može biti stvarno. Bio sam zapanjen, ukočen, gotovo bez osećaja, nisam mogao da se pomerim", otkrio je Odom i dodao:

"Nisam plakao tog trenutka. Kao ni sledećeg dana. Tri godine nisam plakao za Džejdenom. Mislio sam da ako budem plakao, to će biti stvarno. Nisam plakao da bi on mogao da živi".