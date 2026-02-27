Svi događaji
19:52

Džedi Osman predvodi Tursku

Posle prvih 20 minuta, najefikasniji u timu Srbije su Stefan Miljenović i Ognjen Dobrić sa po pet poena.

Na drugoj strani, Džedi Osman ima 12 poena, Tarik Biberović devet, a Erdžan Osmani osam.

Srbija je napravila samo četiri asistencije za 20 minuta. Turska ih ima 12. 

19:47

20'

Šanli dodatno uvećava prednost na 31:45

Hazer je fauliran 5.4 sekunde pre isteka poluvremena, pogodio je jedno od dva - 31:46. Ovo je najubedljivija prednost Turske u utakmici. Ujedno i konačan rezultat posle 20 minuta igre.

19:47

19'

Osmani povećava na 31:43

19:41

18'

Tehnička za Luku Mitrovića, prigovorio je sudijama pošto nisu sudili prekršaj nad njim.

Biberović je iskoristo dodatno bacanje - 29:37.

Osmani je fauliran, pogodio je oba - 29:39.

Tanasković smanjuje sa linije bacanja, njegova četiri poena - 31:39

Osmani lako poentira - 31:41

19:40

17'

Mitrović je sa linije penala smanjuo na 29:33.

Biberović upusje trojku, njegov osmi poen - 29:36.

19:35

15'

Luka Mitrović pogađa preko Šanlija - 27:29

Šanli vraća - 27:31.

Osman pogađa za 27:33.

Tajm-aut za Alimpijevića.

19:31

14'

Kalinić zakucava - 25:28.

Hazer je polovićan sa linije slobodnih bacanja - 25:29

19:28

13'

Miljenović pogađa pod faulom - 20:24. Pogodio je dodatno bacanje - 21:24

Jurceven pogađa za 21:26.

Miljenović smanjuje na 23:26. Vezao je pet poena.

Biberović je precizan, peti njegov poen - 23:28

19:28

12'

Ristić pogađa trojku - 18:22

Ugurlu se upisao u strelce - 18:24

19:26

11'

Davidovac smanjuje na 15:22.

19:26

2. četvrtina

Gosti imaju devet poena prednosti - 13:22.

19:20

10'

Marković iz odbitka smanjuje na 13:20

Osmani uz zvuk sirene pogađa za 13:22

19:19

9'

Bitim pogađa drugu trojku za Tursku - 11:20. Turci su u naletu, serija 8:0. 

19:16

8'

Dobrić vezuje pet poena - 11:12

Osman prekida nalet Srbije - 11:14. Fauliran je pri šutu. Pogodio je i dodatno bacanje - 11:15

Osman pogađa nova dva poena - 11:17

19:16

7'

Dobrić pogađa prvu trojku za Srbiju - 9:12.

19:12

6'

Jurceven pogađa nove poene - 4:12

Marković se upisao u strelce - 6:12

19:11

5'

Biberović pogađa prvu trojku na meču - 0:10

Novak se upisao u strelce, prvi poeni za Srbiju - 2:10.

Tanasković u kontri poentira - 4:10

19:11

Doček za Atamana

Ergin Ataman

19:10

4'

Tajm-aut za Srbiju, Orlovi su bez poena skoro četiri minuta.

19:07

3'

Osman pogađa nova dva poena - 0:7

19:00

2'

Promašile su obe ekipe nekoliko uvodnih napada, a zatim je Kalinić faulirao Osmana pri šutu za tri poena. Pogodio je sva tri - 0:3

Jurceven povećana na 0:5

18:58

1. četvrtina

Startne petorke

Srbija: Miljenović, Dobrić, Tanasković, Kalinić, Mitrović

Turska: Birsen, Osman, Biberović, Osmani, Jurceven.

18:51

Selektor Dušan Alimpijević dočekan aplauzima

Dušan Alimpijević dočekan aplauzom Izvor: Kurir

18:42

Izlazak košarkaša Srbije

Košarkaši Srbije izlaze na zagrevanje Izvor: Kurir

18:40

Turska Legija stranaca u Beogradu

Džedi Osman na utakmici protiv Estonije

16:40

Tabela



16:32

Sastavi

Srbija - Turska

Hala: Aleksandar Nikolić

Sudije: Johan Roso (Francuska), Martins Kozlovskis (Letonija), Zdenko Tomasović (Slovačka)

SRBIJA: Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Stefan Momirov, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Arijan Lakić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Jovan Novak, Filip Barna, Luka Mitrović. Selektor: Dušan Alimpijević.

TURSKA: Metečan Birsen, Šehmus Hazer, Jigitčan Sajbir, Sertač Šanli, Džedi Osman, Tarik Biberović, Džan Korkmaz, Onuralp Bitim, Bark Ugurlu, Furkan Korkmaz, Erdžan Osmani, Omer Jurceven. Selektor: Ergin Ataman