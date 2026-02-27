SRBIJA - TURSKA: Katastrofa Orlova u prvom poluvremenu
Košarkaška reprezentacija Srbije dočekuje Tursku u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Utakmica trećeg kola grupe C igra se od 19 časova u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.
Uoči ove utakmice Srbija i Turska dele prva dva mesta sa po dve pobede. Na začelju su BiH i Švajcarska sa dva poraza.
Srbija i Turska će tri dana kasnije, tačnije 2. marta, odigrati u Istanbulu revanš.
Biće ovo prva međusobna utakmica posle prošlogodišnje na Evropskom prvenstvu, kada su Turci u grupi slavili.
Džedi Osman predvodi Tursku
Posle prvih 20 minuta, najefikasniji u timu Srbije su Stefan Miljenović i Ognjen Dobrić sa po pet poena.
Na drugoj strani, Džedi Osman ima 12 poena, Tarik Biberović devet, a Erdžan Osmani osam.
Srbija je napravila samo četiri asistencije za 20 minuta. Turska ih ima 12.
20'
Šanli dodatno uvećava prednost na 31:45.
Hazer je fauliran 5.4 sekunde pre isteka poluvremena, pogodio je jedno od dva - 31:46. Ovo je najubedljivija prednost Turske u utakmici. Ujedno i konačan rezultat posle 20 minuta igre.
18'
Tehnička za Luku Mitrovića, prigovorio je sudijama pošto nisu sudili prekršaj nad njim.
Biberović je iskoristo dodatno bacanje - 29:37.
Osmani je fauliran, pogodio je oba - 29:39.
Tanasković smanjuje sa linije bacanja, njegova četiri poena - 31:39.
Osmani lako poentira - 31:41.
17'
Mitrović je sa linije penala smanjuo na 29:33.
Biberović upusje trojku, njegov osmi poen - 29:36.
15'
Luka Mitrović pogađa preko Šanlija - 27:29.
Šanli vraća - 27:31.
Osman pogađa za 27:33.
Tajm-aut za Alimpijevića.
13'
Miljenović pogađa pod faulom - 20:24. Pogodio je dodatno bacanje - 21:24.
Jurceven pogađa za 21:26.
Miljenović smanjuje na 23:26. Vezao je pet poena.
Biberović je precizan, peti njegov poen - 23:28.
8'
Dobrić vezuje pet poena - 11:12.
Osman prekida nalet Srbije - 11:14. Fauliran je pri šutu. Pogodio je i dodatno bacanje - 11:15.
Osman pogađa nova dva poena - 11:17.
5'
Biberović pogađa prvu trojku na meču - 0:10.
Novak se upisao u strelce, prvi poeni za Srbiju - 2:10.
Tanasković u kontri poentira - 4:10.
2'
Promašile su obe ekipe nekoliko uvodnih napada, a zatim je Kalinić faulirao Osmana pri šutu za tri poena. Pogodio je sva tri - 0:3.
Jurceven povećana na 0:5.
1. četvrtina
Startne petorke
Srbija: Miljenović, Dobrić, Tanasković, Kalinić, Mitrović
Turska: Birsen, Osman, Biberović, Osmani, Jurceven.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
Srbija - Turska
Hala: Aleksandar Nikolić
Sudije: Johan Roso (Francuska), Martins Kozlovskis (Letonija), Zdenko Tomasović (Slovačka)
SRBIJA: Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Stefan Momirov, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Arijan Lakić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Jovan Novak, Filip Barna, Luka Mitrović. Selektor: Dušan Alimpijević.
TURSKA: Metečan Birsen, Šehmus Hazer, Jigitčan Sajbir, Sertač Šanli, Džedi Osman, Tarik Biberović, Džan Korkmaz, Onuralp Bitim, Bark Ugurlu, Furkan Korkmaz, Erdžan Osmani, Omer Jurceven. Selektor: Ergin Ataman