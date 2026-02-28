Slušaj vest

Košarkaši Denvera poraženi su posle produžetka na gostovanju od Oklahome rezultatom 127:121, a susret su obeležili novi tripl-dabl Nikole Jokića (23 poena, 17 skokova i 14 asistencija), ali i opšti haos i tuča igrača na terenu posle prljavih poteza igrača Tandera.

Jokić se u četvrtoj deonici sukobio sa Dortom i Vilijamsom, a po završetku meča nije želeo puno da komentariše ovu situaciju.

- To je što je, neću mnogo da komentarišem. To je bio bespotreban potez i nepotrebna reakcija. Mislim da takve stvari ne treba da se dešavaju u košarci. Nema im mesta na parketu. Bio je to njegov bespotreban potez i moja nepotrebna reakcija - rekao je Srbin, pa se osvrnuo na utakmicu:

- Mislim da je bio dobar i poslednji šut koji smo uzeli. Oni su postigli osam poena u produžetku iz tranzicije, a mi smo mislili da neće toliko da trče, ali Džo je imao dve trojke iz ugla i Valas je imao jedno polaganje... Mi nismo mogli da pogodimo ništa na kraju utakmice i na kraju produžetka i to je odlučilo.

Okršaj Nikole Jokića i Dorta, Oklahoma - Denver Foto: Screenshot

Podsetimo, igrači domaćeg tima su u više navrata pokušavali da izbace Jokića iz takta - Šej ga je u prvoj deonici namerno gađao loptom, zbog čega je dobio tehničku. Nažalost, nisu se tu zaustavili. U četvrtoj deonici Lu Dort je zaradio isključenje nakon jednog nesportskog poteza nad Jokićem. Naime, Nikola je krenuo u napad, a sramni Lu Dort namerno je ušao Srbinu u liniju kretanja i udario ga kukom. Nikola je u tom momentu "eksplodirao". Ustao je sa parketa i ljutito krenuo ka Dortu. Vilijams je odmah skočio i zgrabio Nikolu za dres, pa je nastala velika gužva na terenu. Jokić i Vilijams dobili su po tehničku, a sramni Dort je momentalno isključen.

Što se samog meča tiče, najzaslužniji za trijumf Tandera bio je Šej Gildžes-Aleksander, koji se vratio na teren posle devet propuštenih mečeva zbog povrede trbušnog mišića. Utakmicu je završio sa 36 poena i devet skokova.

Fotografije sa utakmice Oklahoma - Denver Foto: Wally SKALIJ / Getty images / Profimedia, Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

U ekipi Denvera najefikasniji je bio Džamal Marej sa 39 postignutih poena. Uz Jokića i Marija, jedini raspoložen u ekipi Denvera bio je Kristijan Braun sa 22 poena, ali većinu poena postigao je u prvom poluvremenu.

