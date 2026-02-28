Slušaj vest

Opšti haos videli smo na meču u kom su Oklahoma Siti Tanderi posle produžetka bili bolji od Denver Nagetsa (127:121).

Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl (23 poena, 17 skokova i 14 asistencija), ali je i ušao u sukob sa košarkašima Tandera koji su ga na sve načine provocirali.

Igrači domaćeg tima su u više navrata pokušavali da izbace Jokića iz takta - Šej ga je u prvoj deonici namerno gađao loptom, zbog čega je dobio tehničku. Nažalost, nisu se tu zaustavili. U četvrtoj deonici Lu Dort je zaradio isključenje nakon jednog nesportskog poteza nad Jokićem. Naime, Nikola je krenuo u napad, a sramni Lu Dort namerno je ušao Srbinu u liniju kretanja i udario ga kukom. Nikola je u tom momentu "eksplodirao". Ustao je sa parketa i ljutito krenuo ka Dortu. Vilijams je odmah skočio i zgrabio Nikolu za dres, pa je nastala velika gužva na terenu. Jokić i Vilijams dobili su po tehničku, a sramni Dort je momentalno isključen.

Posle svega, trener Oklahome Mark Degnolt pokušao je da odbrani svoje košarkaše i to veoma diskutabilnim izjavama.

- Ako ste gledali utakmicu pažljivo, mogli ste da vidite da je ista od samog početka bila gruba, tvrda. Ovo su dva tima koja su prošle sezone igrala seriju na sedam utakmica, u istoj smo diviziji. Igrali smo jedni protiv drugih stotinu puta. Poznajemo jedni druge dobro. Jasno je svima da utakmica neće biti savršena i stvari nekada mogu da eskaliraju u ovom smeru. Znam Lua, Jokića i Vilijamsa, niko nikog nije tu želeo namerno da povredi, samo su veliki takmičari. Verujem da je samo proključalo u trenutku, ništa više od toga - počeo je priču Degnolt, pa dodao:

- Ako bi Džejlin Vilijams trčao i neko ga saplete, očekujemo da će svaki put sudijska odluka biti da isključi igrača koji ga je sapleo. Ako je ovo okarakterisano kao opasna igra, ako je posledica toga isključenje, onda očekujemo isti tretman i kada su naši igrači sapleteni. Tada smo okej sa ovim.

Na pitanje da li smatra da je Dortovo isključenje došlo zato što je sapleo trostrukog MVP lige, Degnolt je uzvratio:

- Ne, neću da odgovorim na ovo pitanje, dovoljno je rečeno - zaključio je on.

Što se samog meča tiče, najzaslužniji za trijumf Tandera bio je Šej Gildžes-Aleksander, koji se vratio na teren posle devet propuštenih mečeva zbog povrede trbušnog mišića. Utakmicu je završio sa 36 poena i devet skokova.

U ekipi Denvera najefikasniji je bio Džamal Marej sa 39 postignutih poena. Uz Jokića i Marija, jedini raspoložen u ekipi Denvera bio je Kristijan Braun sa 22 poena, ali većinu poena postigao je u prvom poluvremenu.

