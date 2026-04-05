Slušaj vest

Pre 64 godine legendarni Amerikanac Vilton Norman Čemberlen, poznatiji kao Vilt Čemberlen, na utakmici protiv Njujork Niksa ubacio je 100 poena što je i dan danas apsolutni rekord u NBA ligi.

Legenda NBA lige, Vilt Čemberlen

Vilt je rođen u Filadelfiji 21. avgusta 1936. godine. Još dok je bio srednjoškolac bilo je kristalno jasno da će postati velika zvezda pa je dobija brojne ponude sa koledža. Odlučio se za Kanzas univerzitet i naravno bio je sjajan, prosečno je beležio 30 poena i 18 skokova.

1959. godine započeo svoju NBA karijeru u dresu Filadelfija Voriorsa, a kao debitant je imao godišnju platu od neverovatnih 125 hiljada dolara. Koliko je ta suma bila velika najbolje govori činjenica da su u to vreme vrhunski sportisti u americi zarađivali 50 hiljada.

Međutim, on je zaista bio nešto posebno... Vilt je bio neverovatan košarkaš, verovatno najkompletniji i najdominantniji ikada! Prava košarkaška zver! Visok 216 centimetara i težak 125 kilograma, a u isto vreme pokretan kao bek. Međutim, nije bio poznat samo po svojim nestvarnim fizičkim predispozicijama, već ga je odlikovala i neverovatna mentalna snaga. Bio je strah i trepet za protivnike, svaka borba sa njim bila je unapred izgubljena. Vilt je jednostavno imao nadljudsku snagu.

"Vilt je jednom zakucao loptu u koš snažno. Prošla je kroz obruč, udarila me u stopalo i polomila mi prst na nozi", rekao je jednom prilikom bivši košarkaš Džoni Ker.

Ovaj legendarni košarkaš bio je poznat po atraktivnim blokadama i brutalnim zakucavanjima. Verovali ili ne, sa tom visinom i težinom imao je odraz 121cm, što je gotovo u rangu sa Majklom Džordanom. Na sve to bio je i izuzetno brz. Jednostavno nije imao manu u atletskom smislu.

Ispisao je istoriju NBA lige i postavio brojne rekorde koje i dan danas niko nije uspeo da dostigne.

Impresivne brojke: Rekord po broju postignutih poena na jednom meču: 100 poena.

Najveći prosek poena u sezoni: 50,1 poen po utakmici.

Rekord po broju poena u sezoni: 4029 poena.

Rekord po broju skokova na meču: 55 skokova.

Prosek karijere: 30,1 poen po utakmici i 22,9 skokova.

Vilt je sedam vezanih sezona bio najbolji strelac NBA lige, a čak 11 prvi skakač lige. Osvojio je dva šampionska prstena, sa Filadelfijom i Lejkersima, a jedne sezone je bio i prvi asistent najjače lige na svetu.

Vilt Čemberlen Foto: Profimedia

Stotka Niksima

U martu 1962. godine Čemberlen je uspeo da uradi nešto neverovatno. Njujork Niksima je ubacio čak 100 poena, što je apsolutni rekord koji gotovo sigurno niko nikada neće oboriti u NBA ligi.

Nakon utakmice je prišao igračima Niksa i izvinio se za 100 poena, rekavši kako nije planirao da uradi takvu stvar, već se eto, desila.

Njegova NBA karijera trajala je 14 godine, 1973. godine odlučio je da se penzioniše.

Jedina boljka - bacanja

Jedina mana u igri sjajnog Vilta Čemberlena bila su slobodna bacanja.

Pokušavao je da ih izvodi na sve moguće načine, ali jednostavno nije uspevao da reši problem. Karijeru je završio sa neslavnim prosekom 51,1 odsto ubačenih.

Ženskaroš

Viltov život van košarkaškog parketa bio je podjednako buran i uzbudljiv, a moglo bi se reći da je obarao i rekorde kad su žene u pitanju.

Važio je za najvećeg zavodnika u svetu sporta. Verovatno ste čuli priču da je tokom svog života spavao sa preko 20.000 žena.

"Spavao sam sa preko 20000 razlićitih žena, što praktično znači da sam svakog dana, od moje 15 godine spavao sa drugom ženom", izjavio je Vilt.

U svojoj biografiji koja je objavljena 1991. godine, naveo je da je svakodnevno spavao sa barem jednom ženom, a neretko i više njih. Postoje tračevi da je namerno dodao jednu nulu kako bio ostavio jači utisak, Vilt pravi čuda sa brojkama, pa ćemo verovati njemu.

Ceo život je bio neženja. Govorio je da je nekoliko puta sretao prave žene, ali u pogrešno vreme. Nikada se nije ženio jer je želeo slobodu u vođenju ljubavi sa mnogo žena.

Vilt je preminuo u 63. godini (1999.) od posledica srčanog udara. Košarkaš je i pre smrti imao probleme sa srcem. 1992. godine Čemberlen je hospitalizovan na tri dana zbog nepravilnih otkucaja srca, a 1999. godine zdravlje mu se naglo pogoršalo. Tokom tog perioda izgubio je između 22 i 23 kilograma. Nedelju dana pre smrti bio je na operaciji, ali činilo se da mu se zdravlje neće popraviti. Dana 12. oktobra 1999. godine, u svojoj kući u Bel-Eru, Čemberlen je preminuo.

Sahrana Vilta Čemberlena Foto: Profimedia

Konan uništitelj

Vilt je nakon profesionalne karijere na kratko uplovio i u glumačke vode, a najpoznatiji film u kom se pojavio je "Konan uništitelj" sa Arnoldom Švarcenegerom.

Foto: Profimedia



Proslavljeni glumac je tada imao priliku da se uveri kakvu snagu poseduje neponovljivi Vilt.

"Veliki sam fan Vilta Čemberlena. Zato što kada bismo otišli u teretanu,on bi radio vežbe za triceps. Primera radi te vežbe, oni najjači momci u teretani rade, sa otprilike težinom od 55 kg, što je izuzetno teško, a on bi došao i radio sa 70,75 kg, e toliko je bio snažan. Pamtim čak i da me je digao celog sa samo jednom rukom, kao da sam pero", izjavio je jednom prilikom Švarceneger.