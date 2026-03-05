Slušaj vest

Ženska seniorska reprezentacija Srbije u subotu 7. marta počinje pripreme za drugi prozor FIBA kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Reprezentacija će se okupiti u subotu 7. marta u beogradskom hotelu „Kraun Plaza“ i početi sa treninzima u „Hali sportova Ranko Žeravica“.

Košarkašice Srbije Foto: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

 Ekipa i stručni štab u ponedeljak 9. marta putuju u Novi Sad, gde će u sredu 11. marta od 18.00 sati u maloj dvorani „JPSPC Vojvodina“ igrati protiv Islanda. U četvrtak 12. marta reprezentacija putuje u Portugaliju, gde u subotu 14. marta od 20.00 časova igra protiv nacionalnog tima domaćina.

Na spisku selektora Miloša Pavlovića nalaze se sledeće igračice:

Jovana Nogić – Jekaterinburg

Aleksandra Stanaćev – Estudijantes

Dragana Stanković – Lublin

Maša Janković – Gernika

Ivana Raca – Atinaikos

Nadia Smailbegović – Pečuj

Jovana Jevtović – Šopron

Nevena Rosić – Keltern

Jovana Boričić – Csata Diaksport

Teodora Turudić – KKŽ Crvena zvezda

Jovana Popović – ŽKK Mega Super Bet

Marta Mitrović – KKŽ Crvena zvezda

Ivana Katanić – KKŽ Crvena zvezda

Marta Jovanović – KŽK Partizan 1953

Lana Brenjo – ŽKK Mega Super Bet

Milica Dragičević – KKŽ Crvena zvezda

Košarkašice Srbije Izvor: Kurir