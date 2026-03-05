MILOŠ PAVLOVIĆ OBJAVIO SPISAK KOŠARKAŠICA: Srbija protiv Islanda i Portugalije završava prvi krug kvalifikacija za Evrobasket
Ženska seniorska reprezentacija Srbije u subotu 7. marta počinje pripreme za drugi prozor FIBA kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.
Reprezentacija će se okupiti u subotu 7. marta u beogradskom hotelu „Kraun Plaza“ i početi sa treninzima u „Hali sportova Ranko Žeravica“.
Ekipa i stručni štab u ponedeljak 9. marta putuju u Novi Sad, gde će u sredu 11. marta od 18.00 sati u maloj dvorani „JPSPC Vojvodina“ igrati protiv Islanda. U četvrtak 12. marta reprezentacija putuje u Portugaliju, gde u subotu 14. marta od 20.00 časova igra protiv nacionalnog tima domaćina.
Na spisku selektora Miloša Pavlovića nalaze se sledeće igračice:
Jovana Nogić – Jekaterinburg
Aleksandra Stanaćev – Estudijantes
Dragana Stanković – Lublin
Maša Janković – Gernika
Ivana Raca – Atinaikos
Nadia Smailbegović – Pečuj
Jovana Jevtović – Šopron
Nevena Rosić – Keltern
Jovana Boričić – Csata Diaksport
Teodora Turudić – KKŽ Crvena zvezda
Jovana Popović – ŽKK Mega Super Bet
Marta Mitrović – KKŽ Crvena zvezda
Ivana Katanić – KKŽ Crvena zvezda
Marta Jovanović – KŽK Partizan 1953
Lana Brenjo – ŽKK Mega Super Bet
Milica Dragičević – KKŽ Crvena zvezda