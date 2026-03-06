Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa, predvođeni Nikolom Jokićem i Džamalom Marejem, posle neočekivane drame sa srećnim krajem uspeli su da savladaju Los Anđeles Lejkerse sa 120:113.

Denver Nagets - Los Anđeles Lejkers Foto: Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Vodili su Nagetsi tokom čitavog meča, ali su na kraju zakomplikovali situaciju, te su morali da čupaju pobedu u finišu. Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ DONEO POBEDU DENVERU, STAO PRED KAMERE, PA SIPAO HVALOSPEVE NA RAČUN JEDNOG IGRAČA LEJKERSA: "Mislim da je ovo bar sedmi put da kažem... On je..."
Nikola Jokić.jpg
KošarkaLUKA DONČIĆ IZGUBIO ŽIVCE NA MEČU PROTIV JOKIĆEVOG DENVERA! Šokiran gledao u sudije, nije mogao da veruje šta se desilo: Sada je NA KORAK OD KAZNE!
Luka Dončić
KošarkaLEJKERSI BESNI ZBOG JEDNE ODLUKE SUDIJA! U centru pažnje - Nikola Jokić! Arbitri mu oprostili VELIKU GREŠKU, u Los Anđelesu su sigurni da su ŽESTOKO OŠTEĆENI!
Nikola Jokić i Luka Dončić na meču Denver Nagets - Los Anđeles Lejkers
KošarkaOVAKO NEŠTO MOŽE SAMO JOKIĆ! Lejkersi zapretili, Nagetsi izgubili kontrolu, a onda... Srbin pravi svoj šou! Preleteo je Dončića i stavio tačku na meč! (VIDEO)
Jokic 2.jpg

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir