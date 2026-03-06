Denver Nagetsi bili su bolji od Los Anđeles Lejkersa rezultatom 120:113, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
Neočekivana drama sa srećnim krajem: Pogledajte kako su Denver Nagetsi savladali Los Anđeles Lejkerse (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa, predvođeni Nikolom Jokićem i Džamalom Marejem, posle neočekivane drame sa srećnim krajem uspeli su da savladaju Los Anđeles Lejkerse sa 120:113.
Denver Nagets - Los Anđeles Lejkers Foto: Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia
Vodili su Nagetsi tokom čitavog meča, ali su na kraju zakomplikovali situaciju, te su morali da čupaju pobedu u finišu. Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
