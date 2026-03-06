Denver Nagetsi i Los Anđeles Lejkersi odigrali su zanimljiv meč, a ovo su neke od fotografija sa ove utakmice.
Bitka Nagetsa i Lejkersa iz ugla fotoreportera: Pogledajte foto galeriju sa meča u kom je Jokić srušio Dončića (GALERIJA)
Košarkaši Denver Nagetsa, predvođeni Nikolom Jokićem i Džamalom Marejem, posle neočekivane drame sa srećnim krajem uspeli su da savladaju Los Anđeles Lejkerse sa 120:113.
Pogledajte i neke od najzanimljivijih fotografija sa ove utakmice:
Denver Nagets - Los Anđeles Lejkers Foto: Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia
