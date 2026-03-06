Košarkaši Denver Nagetsa ostvarili su novu pobedu, a ovog puta četa Dejvida Adelmana predvođena odličnim Nikolom Jokićem koji je upisao novi tripl-dabl (28 poena, 13 asistencija i 12 skokova) i Džamalom Marejem (28 poena, sedam asistencija, četiri skoka) srušila je Los Anđeles Lejkerse rezultatom 120:113 .

Kao što smo naveli, Jokić je bio centralna figura ove utakmice. Do tripl-dabla stigao je već u trećoj četvrtini koju je završio sa 20 poena, 12 asistencija i deset skokova, a onda je u četvrtoj odbio poslednji napad Lejkersa koji su bili blizu nestvarnog povratka i doneo pobedu Nagetsima.