Srpski košarkaš je govorio o privatnom životu i stvarima koje obično strogo drži za sebe.

Jokić je bio gost podkasta "X&O Chat" koji vodi poznati komentator i sportski novinar Edin Avdić.

Ceo podkast će biti prikazan u nedelju od 20.30 časova, a kao najava je objavljen jedan deo.

Somborac je govorio o omiljenom načinu da se provede.

"Mislim da sam u nekim momentima jako emotivan. Za mene tamburaši, društvo za stolom, to je najveći vrhunac provoda. Išao sam na koncerte, išao sam u diskoteke, išao sam u klubove, strane i domaće, rok... Za mene najveći vrhunac provoda su tamburaši, verovatno zato što sam odrastao i verovatno odakle sam došao", rekao je Nikola Jokić.

Prisetio se i svojih prvih iskustva u kafani.

"Ja sam sa mojom mamom išao sa deset godina u kafanu. To sada možda zvuči loše, ali ja sam zahvalan na tome. Ja bih voleo da se ljudi ponašaju u kafani onako kako se moj tata ponaša u kafani. Sad je malo omatorio i sve to, ali i dalje je... To je institucija. I naučio sam i pesme i kako se ponaša i kako se peva i kako se naručuje, kako se zove konobar, kako se pije piće, kako se ponaša ako se razbije čaša. Pritom moj tata nikada nije razbio čašu, nikada ga nisam video".

Upitan je potom Jokić da li je on nekada razbio čašu u kafani, a odgovor je bio potvrdan.

Razbio Lejkerse

U noći između četvrtka i petka Nikola Jokić je ostvario novi tripl-dabl učinak i to u pobedi Denvera nad Los Anđeles Lejkersima.

Nagetsi su stigli do trijumfa rezultatom 120:113, a srpski košarkaš je postigao 28 poena uz 13 asistencija i 12 skokova.

Iz igre je pogodio 10 od 15 šuteva, a sa linije slobodnih bacanja je bio precizan u svih osam pokušaja. Ovde možete da pogledate njegove najbolje poteze.

