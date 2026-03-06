Slušaj vest

Lejkersi su izgubili od Denvera koje je do trijumfa vodio Jokić svojim novim tripl-dabl učinkom.

Srpski košarkaš nastavlja da pruža sjajne partije i beleži fantastične brojke, a Nagetsi su na domaćem terenu uspeli da dođu do druge uzastopne, a ukupno 39. pobede u sezoni.

Dončić, koji je utakmicu završio sa 27 poena, 11 skokova i sedam asistencija je posle meča dobio pitanje o Jokiću i njegovoj igri.

"Postoji razlog zašto je on MVP. Veoma ga je teško zaustaviti. I jednostavno morate da pokušate da mu otežate posao".

Somborac je protiv Lejkersa postigao 28 poena, uz 12 asistencija i 12 skokova.

Nikola Jokić - koš koji je prelomio meč Denver Nagetsa i Los Anđeles Lejkersa Foto: Printscreen / Twitter / NBA

Dončić na korak do suspenzije

Slovenac je sredinom drugog poluvremena imao komentar za sudiju, a zbog toga je dobio tehničku grešku. Dončić nije mogao da veruje šta se desilo što se vidlo po reakciji nakon što ga je sudija kazni.

U svakom slučaju, Luka će morati da obrati pažnju na ponašanje u nastavku sezone pošto je ovo bila njegova 15. tehnička greška u sezoni. Prema pravilima, kada košarkaš napravi 16. tehničku grešku u sezoni dobija suspenziju od jedne utakmice.

Nakon toga, svaka druga tehnička greška donosi mu novu suspenziju.

Nikola Jokić

