PUČE BRUKA! Uhapšen NBA superstar, evo i šta je uradio!
Košarkaš Finiks Sansa Dilon Bruks uhapšen je u petak u Skotsdejlu zbog vožnje pod dejstvom alkohola, prenosi "TMZ Sports".
Prema navodima policije koje prenosi TMZ, krilni igrač je uhapšen oko 2 sata ujutru, a iz pritvora je pušten oko 3:20.
U izveštaju se navodi da je Bruks tokom postupanja policije bio pristojan i sarađivao sa policajcima, nakon čega je ubrzo pušten na slobodu.
Pre dolaska u Finiks igrao je za Hjuston Roketse.
