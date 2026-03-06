Slušaj vest

Košarkaš Finiks Sansa Dilon Bruks uhapšen je u petak u Skotsdejlu zbog vožnje pod dejstvom alkohola, prenosi "TMZ Sports".

Prema navodima policije koje prenosi TMZ, krilni igrač je uhapšen oko 2 sata ujutru, a iz pritvora je pušten oko 3:20.

U izveštaju se navodi da je Bruks tokom postupanja policije bio pristojan i sarađivao sa policajcima, nakon čega je ubrzo pušten na slobodu.

Pre dolaska u Finiks igrao je za Hjuston Roketse.

