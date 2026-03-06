Slušaj vest

Nije puno vremena trebalo da video susreta Šakila O'Nila i Jekaterine Lisine postane viralan širom sveta.

Legendarni košarkaš, visok 216 cm, upoznao se sa Jekaterinom Lisinom, bivšom košarkašicom.

No, to ne bi bilo toliko neobično da Lisina nije zvanično najviša manekenka na svetu. Prema dostupnim podacima na internetu, ova 38-godišnja Ruskinja visoka je 207 cm.

Jekaterina Lisina je proslavljena ruska košarkašica. Nastupala je za najbolje klubove u svojoj zemlji, kao i inostranstvu, a sa reprezentacijom Rusije je bila bronzana na Olimpijskim igrama u Pekingu, srebrna na Svetskom prvenstvu u Brazilu, takođe zlatna i srebrna na Evropskim prvenstvima u Italiji i Letoniji.

Šakil O'Nil i Jekaterina Lisina Izvor: Instagram

Po završetku košarkaške karijere 2014. godine, posvetila se modelingu i manekenstvu. Prema pojedinim podacima, drži svetski rekord u dužini nogu sa 132.8 cm. Nosi broj obuće 47, a teška je oko 90 kilograma.

Na Instagramu i drugim društvenim mrežama je prati nekoliko miliona folovera.

Njene objave su prilično neobične, gde u prvi plan ističe svoju visinu.

Nije udata, a ima sina iz vanbračne veze.