Najefikasniji u ekipi Zadra bio je Vladimir Mihailović sa 31 poenom (8/14 šut za tri poena). Karlo Žganec je dodao 15 poena, Boris Tišma i Borna Kapusta su upisali po 14 poena, dok su po 12 poena postigli Lovro Mazalin i Marko Ramljak, koji je zabeležio i devet skokova.

U ekipi Splita jedini dvocifreni strelac bio je Tejvon Majers sa 24 poena, dok su po osam poena dodali Antonio Sikirić, Grent Anticevič i Demadžeo Vigins, koji je upisao i 12 skokova.

Zadar je deveti na tabeli sa sedam pobeda i 11 poraza, dok Split zauzima pretposlednje, 17. mesto sa skorom 4/14.

Zadar će u narednom kolu dočekati Krku, dok će Split igrati na gostujućem terenu u Subotici protiv Spartaka.

(Beta)