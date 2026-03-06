Košarkaši Zadra pobedili su na svom terenu Split 106:77 (28:21, 38:23, 26:19, 14:14), u utakmici drugog kola plej-auta regionalne ABA lige.
Košarka
ZADAR DEKLASIRAO SPLIT: Vladimir Mihailović brojao do 31!
Slušaj vest
Najefikasniji u ekipi Zadra bio je Vladimir Mihailović sa 31 poenom (8/14 šut za tri poena). Karlo Žganec je dodao 15 poena, Boris Tišma i Borna Kapusta su upisali po 14 poena, dok su po 12 poena postigli Lovro Mazalin i Marko Ramljak, koji je zabeležio i devet skokova.
U ekipi Splita jedini dvocifreni strelac bio je Tejvon Majers sa 24 poena, dok su po osam poena dodali Antonio Sikirić, Grent Anticevič i Demadžeo Vigins, koji je upisao i 12 skokova.
Zadar je deveti na tabeli sa sedam pobeda i 11 poraza, dok Split zauzima pretposlednje, 17. mesto sa skorom 4/14.
Zadar će u narednom kolu dočekati Krku, dok će Split igrati na gostujućem terenu u Subotici protiv Spartaka.
(Beta)
Reaguj
Komentariši