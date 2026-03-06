Slušaj vest

NBA zvezda Luka Dončić i slovenačka manekenka Anamarija Goltes raskinuli su veridbu.

Prema informacijama iz više izvora bliskih paru, do raskida je došlo neposredno pred venčanje koje je bilo zakazano za jul 2026. godine.

"Luka i Anamarija više nisu zajedno. Svadba je trebalo da bude u julu, ali od toga nema ništa. Njihovo okruženje je iznenađeno, s obzirom na to da su pre samo tri i po meseca dobili drugo dete."

Luka Dončić
Luka Dončić Foto: Scott Taetsch / Getty images / Profimedia

Par ima dve ćerke, Gabrijelu, rođenu 2023. godine, i Oliviju, koja je na svet došla krajem 2025. godine.

Njihova ljubavna priča počela je još u detinjstvu, kada su imali 12 godina, a njihove porodice su se upoznale na letovanju na ostrvu Krk u Hrvatskoj. Iako se spekulisalo o kratkom raskidu 2018. godine, pre NBA drafta na kojem je Dončić izabran, par je brzo obnovio vezu.

Anamarija Goltes se bavila plesom i radila kao fitnes instruktorka, a najpoznatija je po karijeri modela. Diplomirala je ekonomiju u Ljubljani i pojavljivala se na naslovnicama brojnih modnih časopisa.

Luka Dončić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

