Košarkaši Borca pobedili su večeras u Čačku Beč 85:76 (28:21, 21:17, 19:16, 17:22), u utakmici drugog kola plej-auta u ABA ligi.

Svi igrači Borca upisali su se među strelce, a najefikasniji su bili Marko Jošilo sa 16 poena uz četiri skoka, Džošua Pjer-Luis sa 13 poena, Đorđe M. Ćurčić sa 12 i Aleksa Uskoković sa 12 poena.

U ekipi Beča Sulejman Baum postigao je 14 poena uz šest asistencija, Rašid Mahalbašić imao je 11 poena i šest skokova, a Simas Jarumbauskas 10 poena i pet skokova.

U plej-aut grupi Borac je 11. sa sedam pobeda i 11 poraza, a Beč je 14. sa pet pobeda i 13 poraza.