Slušaj vest

Samo dan posle velike pobede protiv Los Anđeles Lejkersa, Denver Nagetsi doživeli su istorijsku bruku na svom terenu u susretu sa Njujork Niksima.

1/7 Vidi galeriju Denver Nagets - Los Anđeles Lejkers Foto: Chris Swann/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Nagetsi su poraženi od Niksa rezultatom 103:142, a ovo je bilo košmarno veče iz više razloga. Prvi razlog definitivno je sramotan poraz i šamar zbog kog svima u franšizi bride obrazi, drugi je povreda Džamala Mareja, a treći bolno otrežnjenje za veliko pitanje - da li Jokić ima adekvatne saigrače za napad na titulu.

Jer, Nikola Jokić jeste bio jedina svetla tačka Denvera na ovom meču. Srbin je odigrao brutalno, u MVP stilu, ubacio je 38 poena, dodao osam skokova i pet asistencija. Tripl-dabl nije upisao jer Niksi nisu puno promašivali, pa prilike za skok nije bilo kao u nekim mečevima pre ovog, a kolonu sa asistencijama nije popunio kao inače zbog sramotnog izdanja saigrača koji nisu mogli da pogode apsolutno ništa!

Drugi najefikasniji igrač u timu Nagetsa bio je Marej koji je 12 poena ubacio za 18 minuta, pre nego što se povredio posle kontakta sa Jokićem. Od tada se nije vraćao u igru.

Kod Niksa je briljirao Anunobi sa 34 poena, ali je imao veliku podršku saigrača, te su čak šestorica košarkaša Njujorka meč završili sa dvocifrenim poenterskim učinkom. Džoš Hart je dao 18, Karl Entoni Tauns 17 uz 13 skokova, Mičel Robinson je imao 13, Pakome Dadije 11, Lendri Šemet 10, a Džejlen Branson svega devet, ali i neverovatnih 15 asistencija.

Što se same utakmice tiče, ona je rešena u drugoj deonici gde su Niksi otišli na plus 13 (65:52), a tu prednost su do kraja samo uvećavali i stigli su do ubedljivih 142:103.

Denver je posle ovog poraza peti na Zapadu sa skorom 39-25, dok su Njujork Niksi treći na Istoku sa 41 pobedom i 23 poraza.

BONUS VIDEO: