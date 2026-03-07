Slušaj vest

Nije Denveru pomogla ni brutalna partija Nikole Jokića koji je meč završio sa 38 poena, osam skokova i pet asistencija, te je prava pomoć drugih igrača Nagetsa izostala i tim iz Kolorada pretrpeo je debakl.

Pored poraza, sve u Denveru brine i jeziva povreda Džamala Mareja, druge zvezde tima!

Marej je iskrenuo zglob posle jednog kontakta sa, verovali ili ne, Jokićem, iznet je sa terena i nije se više vraćao u igru.

1/6 Vidi galeriju Džamal Marej - povreda na meču Denver Nagets - Njujork Niks Foto: Printscreen / Twitter / MrBuckBuckNBA

Sve ovo se desilo u drugoj četvrtini, u napadu u kom se Njujork odlepio na 65:52, a Marej je iskrenuo zglob posle kontakta sa Jokićem u reketu Denvera i svi u hali su se u trenutku sledili.

Završio je na parketu i ako je verovati njegovom izrazu lica - bolovi su bili veliki! Ista tolika je i briga svih u Denveru jer je jasno da bi ova povreda, ako je ozbiljnije prirode, mogla da znači kraj snova o tituli.

Kada će se Marej vratiti na teren trenutno nije poznato, a pogledajte i vi iz dva ugla kako je izgledala ova jeziva povreda.

BONUS VIDEO: