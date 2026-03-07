TRENER DENVERA STAO PRED KAMERE POSLE ISTORIJSKE BLAMAŽE, PA DOŽIVEO ŠOK! Adelman priča, a muzika grmi: Njegova reakcija se prepričava! (VIDEO)
Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su ubedljiv poraz na domaćem terenu od Njujork Niksa (103:142), a timu iz Kolorada nije pomogla ni nova brutalna partija Nikole Jokića (38 poena, osam skokova, pet asistencija) da izbegne katastrofu.
Nije Jokić imao podršku saigrača, na sve to Džamal Marej doživeo je jezivu povredu krajem druge deonice, te je neuspeh bio neminovan.
Trener Denvera, Dejvid Adelman, imao je zanimljivu konferenciju za medije po završetku ove utakmice. Tokom njegovog izlaganja mogla se čuti glasna muzika koja je dolazila iz svlačionice u kojoj su bili košarkaši Njujorka. Adelman je na početku izlaganja govorio o povredi Džamala Mareja.
- To nije razlog zbog čega je sve ispalo ovako, već zato što momci nisu želeli da se takmiče. Rekao bih da se niko nije borio, u trećoj i četvrtoj deonici. Kada se ne takmičite, to se dešava. Marej je izašao, problem sa faulovima, morao sam da menja igrače, loše smo gađali za tri i pored dobrih "pogleda", loše smo birali šuteve. To je ključ, morate da osvojite lopte. Sve stvari koje radiš da ostaneš u meču u ovom duelu nisu bile dobre. Oni su igrali dobro, a mi smo bili očajni - počeo je priču trener Denvera, pa je pohvalio igru Nagetsa u prvoj četvrtini, a dotakao se i muzike iz svlačionice Njujorka:
- Sviđa mi se kako smo igrali u prvoj deonici. Kao što sam rekao, šutevi nas nisu pratili, i to je uticalo na način na koji jeste. Dobra pesma, uzgred.
