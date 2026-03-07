- To nije razlog zbog čega je sve ispalo ovako, već zato što momci nisu želeli da se takmiče. Rekao bih da se niko nije borio, u trećoj i četvrtoj deonici. Kada se ne takmičite, to se dešava. Marej je izašao, problem sa faulovima, morao sam da menja igrače, loše smo gađali za tri i pored dobrih "pogleda", loše smo birali šuteve. To je ključ, morate da osvojite lopte. Sve stvari koje radiš da ostaneš u meču u ovom duelu nisu bile dobre. Oni su igrali dobro, a mi smo bili očajni - počeo je priču trener Denvera, pa je pohvalio igru Nagetsa u prvoj četvrtini, a dotakao se i muzike iz svlačionice Njujorka: