Slušaj vest

Košmarno veče imali su Nikola Jokić i Denver Nagetsi.

Jokić jeste blistao, ubacio je 38 poena, dodao osam skokova i pet asistencija, ali su Nagetsi doživeli debakl na domaćem terenu od Njujork Niksa i poraženi su rezultatom 103:142.

Pogledajte kako je izgledala ova utakmica iz ugla fotoreportera:

Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Njujork Niks Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

