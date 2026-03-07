Denver Nagetsi doživeli su bolan i ubedljiv poraz od Njujork Niksa, a ovo su neke od najzanimljivijih fotorafija sa meča.
Bruka Denvera iz ugla fotoreportera: Pogledajte najzanimljivije fotke sa meča u kom su Niksi uništili Nagetse (GALERIJA)
Košmarno veče imali su Nikola Jokić i Denver Nagetsi.
Jokić jeste blistao, ubacio je 38 poena, dodao osam skokova i pet asistencija, ali su Nagetsi doživeli debakl na domaćem terenu od Njujork Niksa i poraženi su rezultatom 103:142.
Pogledajte kako je izgledala ova utakmica iz ugla fotoreportera:
Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Njujork Niks Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia
