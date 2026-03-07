Slušaj vest

Los Anđeles Lejkersi brzo su se oporavili od poraza koji su im naneli Denver Nagetsi i samo noć kasnije ostvarili su novu pobedu.

Tim iz Los Anđelesa bio je bolji od Indijana Pejsersa na domaćem terenu rezultatom 128:117, a do trijumfa Lejkerse je predvodio brutalni Luka Dončić.

Slovenački as susret je završio sa 44 poena, devet skokova i pet asistencija, te se izostanak Lebrona Džejmsa nije ni osetio.

Podršku je Dončić imao u Rivsu koji je ubacio 19 poena, a uz njih dvocifreni su bili i Kenard (15), Hačimura (13) i Smart (11).

Kod Indijane bolji od ostalih bio je Paskal Sijakam sa 26 poena.

