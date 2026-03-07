Luka Dončić odigrao je maestralnu utakmicu u pobedi Los Anđeles Lejkersa protiv Indijana Pejsersa.
NBA
STRAŠAN MEČ LUKE DONČIĆA! Izgubio od Jokića i Denvera, ali se brzo oporavio: Lejkersi stigli do trijumfa na krilima brutalnog Slovenca!
Slušaj vest
Los Anđeles Lejkersi brzo su se oporavili od poraza koji su im naneli Denver Nagetsi i samo noć kasnije ostvarili su novu pobedu.
Tim iz Los Anđelesa bio je bolji od Indijana Pejsersa na domaćem terenu rezultatom 128:117, a do trijumfa Lejkerse je predvodio brutalni Luka Dončić.
Luka Dončić na meču Los Anđeles Lejkers - Indijana Pejsers Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Slovenački as susret je završio sa 44 poena, devet skokova i pet asistencija, te se izostanak Lebrona Džejmsa nije ni osetio.
Podršku je Dončić imao u Rivsu koji je ubacio 19 poena, a uz njih dvocifreni su bili i Kenard (15), Hačimura (13) i Smart (11).
Kod Indijane bolji od ostalih bio je Paskal Sijakam sa 26 poena.
Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši