Slušaj vest

Samo dan posle velike pobede protiv Los Anđeles Lejkersa, Denver Nagetsi doživeli su istorijsku bruku na svom terenu u susretu sa Njujork Niksima.

Nagetsima nije pomogla ni brutalna partija Nikole Jokića (38 poena, osam skokova, pet asistencija), te su poraženi sa ubedljivih 103:142.

Po završetku meča, svoje utiske izneo je i Jokić.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Njujork Niks Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

- Bio je ovo loš meč za nas, naravno. Započeli smo meč vrlo dobro, imali otvorene poglede, a onda pali. Bila je to loša energija, loši skokovi, 50 - 50 lopte su bile njihove. To je bio naš loš performans - počeo je priču Jokić, pa u dahu nastavio:

- Ovo je verovatno prvi put u mnogo vremena da smo odustali. Možda nismo odustali, ali je bilo loše i energija nije bila dobra. Naravno, Džamal (Marej) se povredio i to nam nije pomoglo. Nadam se da je to samo jedan takav meč.

Dotakao se Jokić i povređenih košarkaša Nagetsa.

- Pejton se nije vratio još. Ne znam, ovako je cele sezone, ali nadam se da ćemo naći način da budemo zdravi i da počnemo da igramo mnogo bolje.

Istakao je i da zna kako dalje.

- Definitivno moramo da naučimo iz toga, pogledamo snimak. Kada god izgubite možete da naučite iz toga i postanete bolji. Moramo da uradimo to, videćemo kako ćemo odgovoriti.

Za kraj, pričao je i na srpskom.

- Loše smo ušli u to drugo poluvreme, Džamal se povredio... Kroz celu utakmicu nismo mogli da ponovimo šut za tri poena. Celo drugo poluvreme je jedan tim bio na terenu, a to su bili oni. Mislim da se pobednik pamti, igraš da bi pobedio, neka kombinacija uživanja i želje za pobedom - zaključio je Nikola Jokić.

BONUS VIDEO: