Istorijsku bruku doživeli su košarkaši Denver Nagetsa u meču protiv Njujork Niksa, te su na svom terenu poraženi rezultatom 103:142.

Nije pomogla Denveru ni nova brutalna partija Nikole Jokića - Srbin jednostavno nije mogao sam da igra protiv čitavog tima Njujorka.

Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Njujork Niks Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Jokić je pogađao odakle god je mogao, delio nestvarne asistencije od kojih mnoge nisu realizovane zbog katastrofalnog šuta Nikolinih saigrača, te je bio jedina svetla tačka u ovom debaklu.

Susret je srpski centar završio sa 38 poena, osam skokova i pet asistencija, a ovo su njegovi najbolji potezi sa ovog meča:

Na kraju, ne preostaje nam ništa drugo osim da se zapitamo - kojom razlikom bi Denver tek izgubio da je i Jokić stao...

