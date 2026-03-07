Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa meča Denver Nagetsa i Njujork Niksa.
JOKIĆ NIJE MOGAO SAM PROTIV CELOG TIMA NJUJORKA! Srbin se igrao košarke, ali su Nagetsi doživeli ISTORIJSKU BLAMAŽU: Šta bi tek bilo da je i Nikola stao?!
Istorijsku bruku doživeli su košarkaši Denver Nagetsa u meču protiv Njujork Niksa, te su na svom terenu poraženi rezultatom 103:142.
Nije pomogla Denveru ni nova brutalna partija Nikole Jokića - Srbin jednostavno nije mogao sam da igra protiv čitavog tima Njujorka.
Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Njujork Niks Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia
Jokić je pogađao odakle god je mogao, delio nestvarne asistencije od kojih mnoge nisu realizovane zbog katastrofalnog šuta Nikolinih saigrača, te je bio jedina svetla tačka u ovom debaklu.
Susret je srpski centar završio sa 38 poena, osam skokova i pet asistencija, a ovo su njegovi najbolji potezi sa ovog meča:
Na kraju, ne preostaje nam ništa drugo osim da se zapitamo - kojom razlikom bi Denver tek izgubio da je i Jokić stao...
