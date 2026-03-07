Slušaj vest

Seltiksi su pobedili Mavetikse rezultatom 120:100, a Vučević je dva minuta nakon ulaska u igru u prvoj četvrtini polomio prst.

Deluje da je do povrede došlo prilikom hvatanja lopte.

Crnogorski košarkaš je osetio bol, ali nastavio sa igrom sve do prve pauze koja se, na sreću, brzo dogodila.

Novinar "ESPN-a" Šams Čarnija je objavio informaciju da će Vučević biti operisan, a da će proces oporavka trajati oko mesec dana.

Pogledajte kako se povredio Nikola Vučević:

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ NIJE MOGAO SAM PROTIV CELOG TIMA NJUJORKA! Srbin se igrao košarke, ali su Nagetsi doživeli ISTORIJSKU BLAMAŽU: Šta bi tek bilo da je i Nikola stao?!
Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Njujork Niks
KošarkaSLOMLJENI NIKOLA JOKIĆ STAO PRED KAMERE POSLE BRUKE DENVERA PROTIV NJUJORKA! Srbin otvorio dušu: "Ne znam, ovako je cele sezone..."
Nikola Jokić.jpg
KošarkaSTRAŠAN MEČ LUKE DONČIĆA! Izgubio od Jokića i Denvera, ali se brzo oporavio: Lejkersi stigli do trijumfa na krilima brutalnog Slovenca!
Luka Dončić na meču Los Anđeles Lejkers - Indijana Pejsers
KošarkaBruka Denvera iz ugla fotoreportera: Pogledajte najzanimljivije fotke sa meča u kom su Niksi uništili Nagetse (GALERIJA)
Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Njujork Niks

Bonus video:

Šta doručkuje Nikola Jokić? Izvor: YouTube/DNVR Sports