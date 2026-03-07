Slušaj vest

"Očekujem tešku utakmicu, jer Bosna igra veoma dobro na svom terenu i može da bude nezgodan protivnik. U poslednjih nekoliko dana nismo trenirali u kompletnom sastavu, ali smo danas konačno svi radili zajedno. Moraćemo da odigramo kvalitetnu utakmicu, pre svega čvrsto u odbrani, a u napadu da budemo strpljivi i da igramo timski da bismo postigli ovu važnu pobedu", naveo je Đoan Penjaroja, a preneo sajt kluba.

Partizan će u nedelju od 20 časova na gostujućem terenu u Sarajevu igrati protiv Bosne, u utakmici drugog kola plej-ofa regionalne ABA lige.

Crno-belima je ovo prva utakmica u ABA ligi od meča protiv Budućnosti, koji je bio odigran 15. februara i nakon kog je usledila pauza zbog odigravanja nacionalnih kupova.

Partizan - Budućnost, ABA liga 2025/26 Foto: ABA liga / Dragana Stjepanović

Košarkaš Partizana Aleksa Radanov rekao je da smatra da je ključno da on i njegovi saigrači budu maksimalno koncentrisani u predstojećem meču.

"Mislim da treba da uđemo maksimalno fokusirani u utakmicu. Imali smo dužu pauzu, pošto skoro nedelju dana nismo igrali, zato moramo da budemo koncentrisani tokom celog meča i da ga odigramo što bolje. U narednom mesecu očekuje nas veliki broj utakmica, uključujući i dva dupla kola u Evroligi, tako da je važno da ovu utakmicu odigramo veoma dobro kako bismo na pravi način započeli taj period", kazao je Radanov.

Partizan je drugi na tabeli plej-ofa sa skorom 16/1, dok je Bosna sedma sa osam pobeda i devet poraza.

