Košarkaš Luka Dončić raskinuo je vezu sa dugogodišnjom izabranicom Anamarijom Goltes.



Slovenački mediji danima unazad pišu o ovoj temi. Luka Dončić je najpopularnija ličnost u Sloveniji, a kada je Anamarija Goltes izbrisala sve zajedničke fotografije sa društvenih mreža, bilo je jasno da se nešto dešava između njih dvoje.

Ne komentariše privatni život - Luka Dončić Foto: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Dve ćerkice

Luka Dončić igra vrhunski za Los Anđeles Lejkerse i čini se da ljubavni brodolom ne utiče na njega. Prema pisanju portala Žurnal24, Luka Dončić je bio taj koji je inicirao raskid veze sa Anamarijom Goltes, sa kojom je veren od 2023. godine.

Njih dvoje su zajedno od tinejdžerskih dana, od njihove 12. godine, a imaju i dvoje dece, dve ćerkice. Gabrijela je rođena 2023. godine, a Olivija je na svet došla u decembru prošle godine.

Anamaria Goltes na letovanju Foto: Printskrin/Instagram

Brisanje fotki

Razlaz Luke i Anamarije prema pisanju medija iz Slovenije dogodio se pre nekoliko meseci, prema Žurnalu24, tokom Anamarijine druge trudnoće. Ove nedelje, Anamarija je dodatno podgrejala spekulacije, kada je uklonila njihove zajedničke fotografije sa Instagrama, uključujući i onu sa veridbe na Bledu, koju je sve vreme imala zakačenu na vrhu svog profila.

Luka nije brisao fotke sa Anamarijom i dalje stoji ona sa veridbe, a tu su i fotografije sa ćerkicama.

Anamaria Goltes na plaži Foto: Printskrin/Instagram

Raskidali i ranije



Pričalo se ranije da su na leto 2018. raskinuli vezu, pred NBA draft na kom je Luka izabran od strane Dalasa, ali su se vrlo brzo pomirili i nastavili gde su stali.



- Osvojio me je mladalačkom i razigranom energijom. Bio je manji od mene, ali mi visina i mišići nisu važni, Luka je oduvek imao nešto posebno u sebi, i to me i danas privlači - rekla je Anamarija jednom prilikom, dok je Luka otkrio:

Luka Dončić u dresu Lons Anđeles Lejkersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

- Kad dođem kući, nema priče o košarci. Ne voli je, ali ide na svaku utakmicu. Mislim da joj se sada sviđa, ali ranije nije i to mi baš prija.

Luka lajkuje Breskvicu

Slovenački mediji zameraju Luki Dončiću što poslednjih meseci nije lajkovao nijednu objavu Anamarije Goltes, dok je bio izdašan kada je u pitanju srpska pevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, primetili su novinari portala Žurnal24.

Američki mediji sa druge strane proteklih meseci povezivali su Luku Dončića sa kolumbijskom pevačicom Kerol Dži, ali i sa američkom starletom Kim Kardašijan.

Luka joj lajkuje statuse na društvenim mrežama - Breskvica Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić nije komentarisao glasine vezano za kraj ljubavi sa Anamrijom Goltes, kao i pisanje medija o povezivanju sa drugim ženama.

Kurir sport/Zurnal24