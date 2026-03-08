Slušaj vest

Zanimljivo da će ovo biti prvi meč crno-belih u Sarajevu posle skoro 16 godina.

KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Očekujem tešku utakmicu, jer Bosna igra veoma dobro na svom terenu i može da bude nezgodan protivnik. U poslednjih nekoliko dana nismo trenirali u kompletnom sastavu, ali smo danas konačno svi radili zajedno. Moraćemo da odigramo kvalitetnu utakmicu, pre svega čvrsto u odbrani, a u napadu da budemo strpljivi i da igramo timski da bismo postigli ovu važnu pobedu”, rekao je trener crno-belih Đoan Penjaroja uoči meča.

Partizan je u prethodnom kolu ubedljivo savaladao Budućnost na svom terenu.

Meč možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.

Utakmica je na programu u nedelju u Sarajevu, sa početkom u 20 časova.

