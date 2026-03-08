Košarkaši Partizana gostuju Bosni u utakmici drugog kola plej-ofa regionalne ABA lige
ABA LIGA
CRNO-BELI U SARAJEVU POSLE 16 GODINA: Evo gde možete pratiti prenos meča Bosna - Partizan
Zanimljivo da će ovo biti prvi meč crno-belih u Sarajevu posle skoro 16 godina.
KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
“Očekujem tešku utakmicu, jer Bosna igra veoma dobro na svom terenu i može da bude nezgodan protivnik. U poslednjih nekoliko dana nismo trenirali u kompletnom sastavu, ali smo danas konačno svi radili zajedno. Moraćemo da odigramo kvalitetnu utakmicu, pre svega čvrsto u odbrani, a u napadu da budemo strpljivi i da igramo timski da bismo postigli ovu važnu pobedu”, rekao je trener crno-belih Đoan Penjaroja uoči meča.
Partizan je u prethodnom kolu ubedljivo savaladao Budućnost na svom terenu.
Meč možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Utakmica je na programu u nedelju u Sarajevu, sa početkom u 20 časova.
