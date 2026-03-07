Slušaj vest

Crno-beli će na ovom meču, ali i u narednom periodu biti bez jednog od najvažnijih igrača.

Dvejn Vašington na meču Partizan - Real Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Naime košarkaš Partizana Dvejn Vašington, doživeo je povredu mišića u gornjem delu lista i biće u narednih nekoliko nedelja van tima.

Nakon što je tokom jučerašnjeg treninga prijavio bol, medicinski tim je uputio igrača na dodatne preglede. Pred Vašingtonom je period mirovanja, a posle kontrole će biti potvrđen period do konačnog oporavka.

