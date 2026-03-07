Slušaj vest

Monako je doživeo ubedljiv poraz od Fenerbahčea, a Spanulis posle meča nije ispunio nijednu medijsku obavezu – nije razgovarao sa predstavnicima Evrolige niti je prisustvovao konferenciji za medije.

Spanulis na predstojećem meču protiv Šolea neće sedeti na klupi, a trenutno nije jasno da li ovo znači da je Grk podneo ostavku, stupio u štrajk ili nešto treće.

Situacija u klubu dodatno je komplikovana finansijskim problemima koji su obeležili sezonu. Kao i igrači, i trener je bio pogođen kašnjenjem plata, a tek nedavno je kneževina Monako odobrila finansijsku pomoć od 2,5 miliona evra kako bi klub stabilizovao poslovanje. Spanulis se trenutno nalazi u drugoj godini trogodišnjeg ugovora, pri čemu je poslednja sezona opcija.

Problemi u ekipi se, međutim, ne završavaju samo na finansijama. Monako će protiv Šolea igrati i sa dodatno oslabljenim rosterom, pošto su klub napustili Joan Makundu i David Mišino, a ujedno se i povredio Nikola Mirotić.

Atmosfera u timu dodatno je uzburkana posle incidenta na kraju meča sa Fenerbahčeom, kada je došlo do sukoba između Majka Džejmsa i Elija Okoba. Američki plejmejker je u tom trenutku odgurnuo saigrača nakon poslednjeg napada na utakmici, a kasnije se javno izvinio zbog svog ponašanja.

Istovremeno, pravna i finansijska situacija kluba i dalje je neizvesna. Sud u Monaku održao je ročište koje nije donelo konačnu odluku, već je imenovan finansijski administrator koji će sprovesti reviziju poslovanja kluba pre narednog saslušanja zakazanog za 3. april.

