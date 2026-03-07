Slušaj vest

U polufinalu Kupa Milan Ciga Vasojević (21-22. mart) u Futogu, u subotu 21. marta od 16.00 časova igraće Novosadska ŽKA – Radnički, a od 18.30 časova Crvena zvezda – Vojvodina 021, odlučeno je na žrebu koji je danas održan u beogradskom hotelu „Kraun Plaza“.

Veliko finale zakazano je za nedelju 22. mart u 20.00 časova.

Ispred Košarkaškog saveza Novog Sada, uglednim zvanicama prva se obratila predsednica Nataša Anđelić.

“Ovo je veliki čin za žensku košarku jer je prvi put da je na ovakav način Savez organizovao žreb za ženski Kup i stvarno je velika stvar da se ujednačavamo sa muškim Kupom. Novom Sadu je velika čast što će organizovati Kup u okviru projekta „Evropski grad sporta 2026“, koji je Novi Sad dobio kao veoma značajnu manifestaciju ove godine. Potrudićemo se da organizacija bude na najvišem nivou i da se lepo osećate u našem gradu.“

Ispred Košarkaškog saveza Novog Sada, uglednim zvanicama prva se obratila predsednica Nataša Anđelić.

“Ovo je veliki čin za žensku košarku jer je prvi put da je na ovakav način Savez organizovao žreb za ženski Kup i stvarno je velika stvar da se ujednačavamo sa muškim Kupom. Novom Sadu je velika čast što će organizovati Kup u okviru projekta „Evropski grad sporta 2026“, koji je Novi Sad dobio kao veoma značajnu manifestaciju ove godine. Potrudićemo se da organizacija bude na najvišem nivou i da se lepo osećate u našem gradu.“

Brojne goste, među kojima su bili reprezentativke i stručni štab Srbije, čelnici KSS, treneri, igračice i predstavnici klubova učesnika, kao i predstavnici sponzora Saveza i medija, pozdravio je predsednik Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojša Čović.

“Drago mi je da mogu sve da vas pozdravim, kao i naše reprezentativke, hvala vam što ste se odazvali. Mi kod ženske košarke nemamo problem neodazivanja i molim da ta tradicija ostane… Naravno, pozdravljam i kompletan stručni štab reprezentacije i sve ostale ljude iz košarke, novosadskog saveza, žao mi je što nema gospođe Tanje Medved, ali sve smo se dogovorili… Novi sad će biti dobar domaćin, ovo je jako važna godina za Novi Sad i celu Vojvodinu, jer je Novi Sad ove godine evropski grad sporta što nije mala stvar. Imaćemo još dodatnih manifestacija, ženska reprezentacija će 11. marta igrati kvalifikacije protiv Islanda u Novom Sadu, sve to vodi ka Kupu Milan Ciga Vasojević koji će biti 21. i 22. marta. Želim vam da sve protekne u najboljem redu, u okvirima fer pleja i sporta, očekujemo maksimalnu regularnost, pošto su muški i ženski sport ravnopravni, kao što su postali ravnopravni i u nekim drugim problemčićima, koje ćemo zajedno da rešavamo. Hvala vam i verujem da će Kup da protekne u najboljem mogućem redu“ – rekao je predsednik KSS dr Nebojša Čović.

Kao i prethodnih godina, paralelno će se igrati Mini kup, na kome će učestvovati pionirke učesnika Kupa Milan Ciga Vasojević, a polufinalni parovi biće identični parovima kupa za seniorke.

Milan Ciga Vasojević, po kome ovo takmičenje nosi ime, svakako je jedan od najboljih trenera svih vremena, trener koji je na svom debiju na klupi Jugoslavije odmah osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980, a osam godina kasnije i olimpijsko srebro u Seulu. Uz to, Vasojević ima i po jedno evropsko srebro i bronzu, kao i zlato i bronzu sa Univerzijada.

Kada je reč o istoriji ovog takmičenja, od 2006. godine, od kada je Srbija samostalna država, najviše trofeja nacionalnog Kupa osvojile su košarkašice Crvene zvezde – šest, Hemofarm ima pet, Partizan se radovao tri puta, Mega dva puta, a Radivoj Korać, Vojvodina i Kraljevo po jednom.

Sve utakmice Kupa Milan Ciga Vasojević prenosiće TV Arena sport.