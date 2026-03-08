Crvena zvezda se večeras sastaje sa Klužem u Rumuniji. Gledajte prenos utakmice uživo na TV Arena sport premium od 18.00.
biće napeto
DA SE ZALEČE BOLNE RANE! Zvezda gostuje u Rumuniji, evo gde možete gledati prenos utakmice!
Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 18.00 Klužu u Rumuniji u okviru ABA lige.
Zvezda je samo dva dana ranije doživela bolan poraz u Evroligi na svom parketu od Bajerna.
Utakmicu između Kluža i Zvezde možete gledati uživo na TV Arena sport premium kanalima od 18.00.
