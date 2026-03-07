Slušaj vest

Pobedu timu iz Novog Mesta doneo je Niko Bavčić trojkom šest sekundi pre kraja utakmice.

Najefikasniji u redovima Krke bili su Leon Šantelj sa 14 i Jan Rebec sa 13 poena, dok je Sumail Maton ubacio deset poena.

U poraženom timu najbolji je bio Boban Marjanović sa 21 poenom, dok je Vendel Grin postigao 15.

Krka je peta na plej-aut tabeli, dok je Ilrija šesta.

Košarkaši Krke će u narednom kolu gostovati Zadru, dok će Ilirija dočekati FMP.

(Beta)

