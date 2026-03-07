Košarkaši Krke pobedili su na svom terenu Iliriju sa 72:71 (16:20, 19:11, 19:20, 18:20), u utakmici drugog kola plej-auta ABA lige.
NIKO BAVČIĆ TROJKOM PRESUDIO ILIRIJI: Krka slavila košem 6 sekundi pre kraja
Pobedu timu iz Novog Mesta doneo je Niko Bavčić trojkom šest sekundi pre kraja utakmice.
Najefikasniji u redovima Krke bili su Leon Šantelj sa 14 i Jan Rebec sa 13 poena, dok je Sumail Maton ubacio deset poena.
U poraženom timu najbolji je bio Boban Marjanović sa 21 poenom, dok je Vendel Grin postigao 15.
Krka je peta na plej-aut tabeli, dok je Ilrija šesta.
Košarkaši Krke će u narednom kolu gostovati Zadru, dok će Ilirija dočekati FMP.
(Beta)
