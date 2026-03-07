Slušaj vest

Košarkaški fanatici i ljubitelji NBA lige, često prate ne samo igre svojih omiljenih košarkaša, već i dešavanja iz njihovog privatnog života.

Ovih dana u centru pažnje našao se Luka Dončić, o kome se na društvenim mrežama pojavilo mnogo spekulacija.

1/4 Vidi galeriju Luka Dončić na meču Los Anđeles Lejkers - Indijana Pejsers Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Posebno su se izdvojile priče o njegovom odnosu sa verenicom Anom Marijom Goltes, ali i glasine koje ga povezuju sa američkom glumicom Medlin Klajn..

Košarkaš koji ove sezone nastupa za Lejkerse ponovo je tema brojnih komentara na mrežama.

Pojedini tvrde da je njegova veza sa Goltesovom u krizi, dok su drugi otišli korak dalje i počeli da nagađaju da je Dončić navodno blizak sa Medlin Klajn. Međutim, za takve tvrdnje za sada nema konkretnih dokaza, ali šuška se o tome...

Kako su počele glasine?

Spekulacije su krenule nakon što su fanovi primetili da je Anamaria Goltes sa svog Instagram profila uklonila nekoliko objava sa Dončićem, uključujući i fotografiju sa veridbe. To je odmah pokrenulo priče da u njihovom odnosu možda postoje problemi

U isto vreme, neki su počeli da povezuju Dončića sa Medlin, uglavnom, jer je prati na Instagramu.

Glasine su dodatno pojačane kada je jedan nalog Tviteru objavio da su njih dvoje navodno u vezi.

1/5 Vidi galeriju Medlin Klajn Foto: Amazon Prime / Planet / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Ipak, ispostavilo se da je objava zasnovana isključivo na pretpostavkama, bez bilo kakve potvrde iz pouzdanih izvora.

Pominjala se i srpska estradna umetnica Breskvica

Na društvenim mrežama pojavila se i priča koja Dončića povezuje sa srpskom pevačicom Anđela Ignjatović Breskvica. Povod za komentare bio je lajk koji je košarkaš ostavio na njenoj fotografiji na Instagramu. Ipak, osim tog detalja, nema ničega što bi potvrdilo takve spekulacije.

1/7 Vidi galeriju Luka Dončić i Breskvica Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean